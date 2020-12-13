Украинская премьер-лига: результаты матчей 13 тура
В УПЛ сыграли матчи 13 тура. Он стал последним в 2020 году. Но все матчи сыграть не удалось.
Всего командам удалось сыграть шесть из семи матчей 13 тура. Игру "Ингулец" – "Шахтер" отменили из-за плохого поля. Скорее всего, команде из Петрова засчитают техническое поражение за то, что они не смогли подготовить поле к матчу.
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Олимпик – Львов 1:1
Голы: Романовский, 76 – Кравчук, 57
"Олимпик" так и не сумел обыграть "Львов". Придется полузащитнику донецкой команды Максиму Тейшейре покрасить волосы в розовый цвет (это его обещание)
Ворскла – Минай 1:1
Голы: Кравчук, 63 – Нуриев, 14
"Ворскла" трижды забила в ворота "Миная", но засчитали только один гол.
Динамо – Колос 2:2
Голы: Цыганков, 74 (пен.), 84 – Селезнев, 49 (пен.), Антюх, 87
Удаление: Шепелев, 54 – Максименко, 70
Без скандала в матче "Динамо" – не обойтись. На этот раз в матче против "Колоса", где дважды назначали пенальти. У киевлян снова было удаление (третья игра подряд). Несмотря на ничью, "Динамо" на зимний перерыв уходит на первом месте.
Кроме того, в этом матче на поле выбежал и наставник "Динамо" Мирча Луческу.
Рух – Днепр-1 4:1
Голы: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 – Сваток, 85
Отметим первую победу "Руху" в УПЛ. Произошло это в последнем матче в 2020 году. А так на перерыв новичок мог уйти без дебютной победы. На этом матче присутствовал Артем Милевский, который может перейти в "Рух".
"Днепр-1" же на зимний перерыв ушел на последнем месте. В прошлом сезоне команда претендовала на еврокубки.
Десна – Мариуполь 2:0
Голы: Картушов, 50, Хлебас, 56
"Десна" победила "Мариуполь". И поднялась на третье место в УПЛ. Азовцы же закончили свой тур по Украине. Теперь во втором круге они все матчи будут играть дома.
Александрия – Заря 0:2
Голы: Иванисеня, 31, Сайядманеш, 90+6
Удаление: Безбородько, 83 – Кабаев, 50
Двумя удалениями отметился матч "Александрии" и "Зари". А луганчане победили и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.
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