В УПЛ сыграли матчи 13 тура. Он стал последним в 2020 году. Но все матчи сыграть не удалось.

Всего командам удалось сыграть шесть из семи матчей 13 тура. Игру "Ингулец" – "Шахтер" отменили из-за плохого поля. Скорее всего, команде из Петрова засчитают техническое поражение за то, что они не смогли подготовить поле к матчу.

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Олимпик – Львов 1:1

Голы: Романовский, 76 – Кравчук, 57

"Олимпик" так и не сумел обыграть "Львов". Придется полузащитнику донецкой команды Максиму Тейшейре покрасить волосы в розовый цвет (это его обещание)

Ворскла – Минай 1:1

Голы: Кравчук, 63 – Нуриев, 14

"Ворскла" трижды забила в ворота "Миная", но засчитали только один гол.

Динамо – Колос 2:2

Голы: Цыганков, 74 (пен.), 84 – Селезнев, 49 (пен.), Антюх, 87

Удаление: Шепелев, 54 – Максименко, 70

Без скандала в матче "Динамо" – не обойтись. На этот раз в матче против "Колоса", где дважды назначали пенальти. У киевлян снова было удаление (третья игра подряд). Несмотря на ничью, "Динамо" на зимний перерыв уходит на первом месте.

Кроме того, в этом матче на поле выбежал и наставник "Динамо" Мирча Луческу.

Рух – Днепр-1 4:1

Голы: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 – Сваток, 85

Отметим первую победу "Руху" в УПЛ. Произошло это в последнем матче в 2020 году. А так на перерыв новичок мог уйти без дебютной победы. На этом матче присутствовал Артем Милевский, который может перейти в "Рух".

"Днепр-1" же на зимний перерыв ушел на последнем месте. В прошлом сезоне команда претендовала на еврокубки.

Десна – Мариуполь 2:0

Голы: Картушов, 50, Хлебас, 56

"Десна" победила "Мариуполь". И поднялась на третье место в УПЛ. Азовцы же закончили свой тур по Украине. Теперь во втором круге они все матчи будут играть дома.

Александрия – Заря 0:2

Голы: Иванисеня, 31, Сайядманеш, 90+6

Удаление: Безбородько, 83 – Кабаев, 50

Двумя удалениями отметился матч "Александрии" и "Зари". А луганчане победили и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.