Українська прем'єр-ліга: результати матчів 13 туру
В УПЛ зіграли матчі 13 туру. Він став останній у 2020 році. Але всі матчі зіграти не вдалося.
Загалом командам вдалося зіграти шість з семи матчів 13 туру. Гру "Інгулець" – "Шахтар" скасували через погане поле. Скоріш за все, команді з Петрового зарахують технічну поразку за те, що вони не змогли підготувати поле до матчу.
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Олімпік – Львів 1:1
Голи: Романовський, 76 – Кравчук, 57
"Олімпік" так і не зумів обіграти "Львів". Доведеться півзахиснику донецької команди Максіму Тейшейрі пофарбувати волосся у рожевий колір (це його обіцянка)
Ворскла – Минай 1:1
Голи: Кравчук, 63 – Нурієв, 14
"Ворскла" тричі забила у ворота "Минаю", але зарахували лише один гол. Тож нічия 1:1.
Динамо – Колос 2:2
Голи: Циганков, 74 (пен.), 84 – Селезньов, 49 (пен.), Антюх, 87
Вилучення: Шепелєв, 54 – Максименко, 70
Без скандалу у матчі "Динамо" – не обійтися. Цього разу в матчі проти "Колоса", де двічі призначали пенальті. У киян знову було вилучення (третя гра поспіль). Попри нічию, "Динамо" на зимову перерву йде на першому місці.
Окрім того, в цьому матчі на поле вибіг і наставник "Динамо" Мірча Луческу.
Рух – Дніпро-1 4:1
Голи: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 – Сваток, 85
Відзначимо першу перемогу "Руху" в УПЛ. Сталося це в останньому матчі у 2020 році. А так на перерву новачок міг піти без дебютної перемоги. На цьому матчі був присутній Артем Мілевський, який може перейти до "Руху".
"Дніпро-1" ж на зимову перерву пішов на останньому місці. В минулому сезоні команда претендувала на єврокубки.
Десна – Маріуполь 2:0
Голи: Картушов, 50, Хльобас, 56
"Десна" перемогла "Маріуполь". І піднялася на третє місце в УПЛ. Азовці ж закінчили свій тур Україною. Тепер у другому колі вони всі матчі будуть грати вдома.
Олександрія – Зоря 0:2
Голи: Іванісеня, 31, Сайядманеш, 90+6
Вилучення: Безбородько, 83 – Кабаєв, 50
Двома вилученнями відзначився матч "Олександрії" та "Зорі". А луганці перемогли та піднялися на четверте місце в турнірній таблиці.
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