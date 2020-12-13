В УПЛ зіграли матчі 13 туру. Він став останній у 2020 році. Але всі матчі зіграти не вдалося.

Загалом командам вдалося зіграти шість з семи матчів 13 туру. Гру "Інгулець" – "Шахтар" скасували через погане поле. Скоріш за все, команді з Петрового зарахують технічну поразку за те, що вони не змогли підготувати поле до матчу.

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Олімпік – Львів 1:1

Голи: Романовський, 76 – Кравчук, 57

"Олімпік" так і не зумів обіграти "Львів". Доведеться півзахиснику донецької команди Максіму Тейшейрі пофарбувати волосся у рожевий колір (це його обіцянка)

Ворскла – Минай 1:1

Голи: Кравчук, 63 – Нурієв, 14

"Ворскла" тричі забила у ворота "Минаю", але зарахували лише один гол. Тож нічия 1:1.

Динамо – Колос 2:2

Голи: Циганков, 74 (пен.), 84 – Селезньов, 49 (пен.), Антюх, 87

Вилучення: Шепелєв, 54 – Максименко, 70

Без скандалу у матчі "Динамо" – не обійтися. Цього разу в матчі проти "Колоса", де двічі призначали пенальті. У киян знову було вилучення (третя гра поспіль). Попри нічию, "Динамо" на зимову перерву йде на першому місці.

Окрім того, в цьому матчі на поле вибіг і наставник "Динамо" Мірча Луческу.

Рух – Дніпро-1 4:1

Голи: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 – Сваток, 85

Відзначимо першу перемогу "Руху" в УПЛ. Сталося це в останньому матчі у 2020 році. А так на перерву новачок міг піти без дебютної перемоги. На цьому матчі був присутній Артем Мілевський, який може перейти до "Руху".

"Дніпро-1" ж на зимову перерву пішов на останньому місці. В минулому сезоні команда претендувала на єврокубки.

Десна – Маріуполь 2:0

Голи: Картушов, 50, Хльобас, 56

"Десна" перемогла "Маріуполь". І піднялася на третє місце в УПЛ. Азовці ж закінчили свій тур Україною. Тепер у другому колі вони всі матчі будуть грати вдома.

Олександрія – Зоря 0:2

Голи: Іванісеня, 31, Сайядманеш, 90+6

Вилучення: Безбородько, 83 – Кабаєв, 50

Двома вилученнями відзначився матч "Олександрії" та "Зорі". А луганці перемогли та піднялися на четверте місце в турнірній таблиці.