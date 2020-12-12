В субботу, 12 декабря, Рух разгромил Днепр-1 в матче 13 тура украинской Премьер-лиги.

Рух – Днепр-1 4:1

Голы: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 – Сваток, 85

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Львовяне неожиданно открыли счет на 4-й минуте встречи. Климчук получил мяч в штрафной и откатил партнеру: Федорчук точно пробил с полукруга штрафной.

Видео первого гола Федорчука

На 36-й минуте Русин навесил со штрафного справа, а в штрафной всех опередил Федорчук и переправил мяч в сетку.

Видео второго гола Федорчука

Еще в первом тайме счет в матче стал разгромным. Мысик прострелил слева, Кухаревич принял мяч и с разворота пробил в дальнюю девятку.

Видео гола Кухаревича

Во втором тайме днепрянам удалось забить "гол престижа". Игнатенко заработал штрафной для Днепра, подача от Кравченко во вратарскую соперника, Сваток головой отправляет мяч точно под левую штангу Бандуры.

Рух не остановился и все же сделал счет в матче разгромным. Бойчук слева ворвался в штрафную и прострелил на линию ворот. А там оказался совершенно один Климчук, который в касание поразил ворота.

Таким образом, Рух одержал первую разгромную победу в УПЛ и ушло на зимний перерыв на 12 месте. Днепр-1 уходит на зимний перерыв в роли аутсайдера чемпионата Украины.

Рух – Днепр-1 видеообзор