Резонансный эпизод случился в матче 13-го тура УПЛ между киевским Динамо и Колоссом. Мирча Луческу устроил ссору с арбитром.

На 54-й минуте встречи при счете 0:1 главный арбитр после просмотра видеоповтора удалил полузащитника "бело-синих" Владимира Шепелева, пишет 24 канал.

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Это решение судьи возмутило Луческу. Наставник киевлян вышел почти к центру поля, чтобы выразить недовольство работой рефери, после чего сам увидел перед собой красную карточку.

Однако впоследствии выяснилось, что Луческу по собственной инициативе покинул пределы технической зоны, отправившись в сторону подтрибунного помещения. Вскоре Луческу вернулся и руководил своей командой со скамейки для запасных.

Видео удаления Луческу