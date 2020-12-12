В субботу, 12 декабря, Минай провел выездной матч с Ворсклой в рамках 13-го тура УПЛ. Команды разошлись ничьей.

Ворскла – Минай 1:1

Голы: Кравчук, 63 – Нуриев, 14

Перед поединком в лучшем положении в таблице были игроки Ворсклы. За 12 туров "ворскляне" получили 19 очков и разместились на 4 месте. Минай же является одним из аутсайдеров УПЛ. Команда Василия Кобина располагается аж на 11 строчке среди 14 клубов. В их активе 9 пунктов, пишет 24 канал.

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Минимальное преимущество

Полтавские футболисты больше владели мячом со стартовых минут матча. Хорошая быстрая атака могла быть у гостей. Шиндер подобрал идеальную передачу от партнера по команде, но замешкался с мячом. Защитники Ворсклы легко отобрали мяч.

На 14-й минуте классная атака в исполнении гостей. Нуриев мастерски принял передачу от Кожанова и убежал на ворота, которые защищал Резник. Мяч после удара нападающего Миная полетел точно в ворота Ворсклы – 0:1. Этот гол стал для форварда шестым в УПЛ.

Уже через несколько минут Ворскла сравняла счет. Щарбак получил разрезную передачу, опередил опекуна. Нападающий легко переиграл голкипера – 1:1. Но судья зафиксировал офсайд, однако решил обратиться за помощью к ВАР. Решение арбитра осталось неизменным – офсайд, гол не был засчитан – 0:1.

За 2 минуты гол Ворсклы снова отменили – офсайд. Щербак отдал передачу на Пердуту, который направил головой мяч на Скляра. Тот пролетел мимо защитников и прошил сетку ворот. Но в момент передачи на Щербака был офсайд. Счет все никак не мог измениться.

Передача партнера по команде вывела Меличенко на ворота хозяев. Но его передача не нашла адресата.

На последних секундах первой 45-минутки Пердуна все сделал, что "ворскляне" смогли сравнять счет. Но передачу на Челядина прервал соперник. Свисток судьи на перерыв зафиксировал счет первого тайма – 0:1 в пользу Миная.

Доминирование Миная

Ворскла начала второй тайм по сценарию первого. Но Минай быстро ликвидировал преимущество хозяев. Пиняшко завершил быструю атаку партнеров по команде – голкипер полтавского клуба был на месте.

На 63-й минуте полтавским футболистам таки удалось по третьему вместе сравнять счет. Пердута с фланга отдал зрячий пас в район 11-метров. Адресатом передачи стал Кравчук, который всего несколько минут назад вышел из лавки для запасных – 1:1.

Пиняшко снова упустил прекрасную возможность забить. Якубу ошибся на фланге. Игрок Миная быстро перевел мяч в центр штрафной, где находился Пиняшко, переигравший голкипера. Но удар с линии ворот головой отразил капитан Ворсклы Пердута.

Команда Василия Кобина лучше смотрелась на поле. Но их атакам не хватало завершающего удара. Что не скажешь о полтавских хозяевах. "Ворскляне" в течение долгого времени не смогли построить ничего опасного. Голкипер Попович был совсем без работы.

Вратарь Миная ошибся на выходе, неуклюже отбив мяч руками. Васин пытался воспользоваться этой ошибкой, но мяч не пошел на ногу нападающему и полетел очень неточно.

На последних минутах встреча запомнилась большим количество борьбы и фолов. Но ни одной из команд не удалось удачно реализовать хотя бы один момент.

В добавленное арбитром время Хахлев выполнил перспективный штрафной Миная – мяч попал в руку игроку Ворсклы, который стоял в стенке. Но судья сделал правильное решение и не поставил пенальти.

В итоге матч завершился ничьей – 1:1.

Ворскла – Минай видеообзор