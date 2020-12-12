12 декабря Динамо сыграло с Колоссом в центральном матче 13 тура УПЛ. Команды в тяжелом поединке не смогли определить более сильного.

Динамо – Колос 2:2

Гол: Цыганков, 74( пен.), 84 – Селезнев, 49 (пен.), Антюх, 87

Удаление: Шепелев, 54 – Максименко, 70

До последнего тура перед зимней паузой киевский клуб подошел во главе турнирной таблицы, и, бесспорно, подопечные Мирчи Луческу будут стараться на мажорной ноте уйти в отпуск. Впрочем, как и ковалевцы, которые за два месяца сумели одержать лишь одну победу в чемпионате.

В минувший мид-уик киевляне выиграли едва ли не ключевой поединок осеннего отрезка сезона, с минимальным счетом одолев венгерский Ференцварош и пробившись в весеннюю стадию Лиги Европы.

В предыдущем сезоне команда Руслана Костышина в заключительном туре чемпионата на своем поле неожиданно обыграла Динамо со счетом 2:0. Остальные три очных дуэли соперников остались за "бело-синими" – 4:0, 2:0 и 2:1.

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Первый острый момент в матче создали гости на 18-й минуте, когда мяч опускался в центре вратарской Динамо после свечи от председателя Петрова, но Селезнев не смог пробить по нему как следует.

Через несколько минут ответило уже Динамо. Супряга перед пустыми воротами замыкал прострел Миколенко с левого фланга, но пробил в сторону от левой штанги. Владислав упустил идеальную возможность открыть счет во встрече.

Еще в первом тайме Селезнев жестоко прыгнул в ноги Шапаренко в центральной линии и едва не заработал красную карточку. Главный арбитр пожалел опытного форварда.

После перерыва события в матче перевернулись с ног на голову. На 47-й минуте Миколенко в борьбе рукой ударил Селезнева в штрафной Динамо. Арбитр пошел смотреть видеоповтор и назначил пенальти в ворота "бело-синих".

Сам Селезнев точно пробил под правую от себя штангу, а Бущан упал в противоположный угол.

Через несколько минут Динамо неожиданно осталось в меньшинстве. Шепелев грубо сыграл против Черноморца на половине поля Колоса и получил горчичник от арбитра. Через мгновение арбитр посмотрел видеоповтор и удалил с поля Владимира.

На 70-й минуте составы команд стали равными. Максименко сбил Вербича на подступах к штрафной и получил горчичник, но как и в ситуации с удалением Шепелева, арбитр после просмотра VAR удалил футболиста.

Не успели команды оправиться от удаления Колоса, как счет в матче стал равным. Селезнев сбил Миколенко в собственной штрафной и арбитр сразу указал на "точку".

Цыганков точно пробил в левый от себя угол. Волынец угадал направление удара, но не сумел отбить мяч.

На 84-й минуте Динамо даже вышло вперед благодаря второму голу Цыганкова. Волынца просто расстреливали киевляне после прострела с левого фланга от Караваева. Цыганков бил первым-голкипер отбил ногой, добивал Вербич-Волынец парировал, но точно на ногу капитану Динамо.

За 3 минуты Колос вырвал ничью в матче. После сольного прохода Антюх с правого фланга сместился в центр и нанес удар – после рикошета мяч залетел в ворота. 2:2.

Динамо – Колос видеообзор