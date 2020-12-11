11 декабря Олимпик и Львов сыграли в матче-открытии 13 тура УПЛ. Команды не смогли определить более сильного в противостоянии.

Олимпик – Львов 1:1

Гол: Романовский, 76 – Кравчук, 57

Встреча в Киеве открыла программу последнего тура украинского первенства перед зимней паузой.

Донецкий коллектив расположился в середине турнирной таблицы, а гости занимают предпоследнюю позицию. При этом у команды Виталия Шумского остается в запасе так пока и не сыгранный матч 1-го тура против Миная.

В прошлом туре "львы" на своем поле сыграли вничью с Ингульцом – 1:1. Примечательно, что тот поединок "сине-золотые" завершали вдевятером после удалений Грисьо и Шины. А Олимпик в предыдущем туре разобрался с другим львовским коллективом, Рухом, обыграв соперников со счетом 3:1.

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В первом тайме можно отметить лишь один момент у Олимпика. На 45-й минуте после прострела Альваренги мяч засуетился во вратарском Львова, но завершающий удар олимпийцы так и не нанесли.

После перерыва "львы" неожиданно открыли счет во встрече. После навеса с углового Юрий Кравчук выиграл верховое единоборство и головой несильным, но точным ударом отправил мяч в ворота.

Видео гола Кравчука

На 64-й минуте Олимпик был близок к тому, чтобы сравнять счет, но гостей спасла штанга. После прострела Политыло с левого фланга Бенито сбросил мяч на Каргбо, который попал в каркас ворот.

Через 10 минут счет в матче стал равным. Драме выдал классную диагональ на левый фланг на Лебеденко, который сделал передачу в центр штрафной, и Романовский нанес точный удар.

Видео гола Романовского

Таким образом, Олимпик благодаря 1 баллу временно поднялся на 5 место в турнирной таблице УПЛ. Львов идет на 12 позиции.

Олимпик – Львов видеообзор