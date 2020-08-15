Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на первых соревнованиях после рестарта сезона. За первое место спортсменка боролась с другой украинкой Юлией Левченко.

В Монако состоялся первый этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике после восстановления сезона, пишет 24 канал.

Вот так: Юлия Левченко претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Украина в лидерах

Украинка Ярослава Магучих и Юлия Левченко считались главными фаворитками этих соревнований в прыжках в высоту. Наибольшую конкуренцию украинским девушкам должны были составить болгарка Мирела Демирева и британка Катарина Джонсон-Томпсон. Но в этот вечер обе остановились на высоте 1,84 метра.

It's a Ukrainian 1-2 in the women's high jump as Yaroslava Mahuchikh prevails over Yuliya Levchenko on countback.



Both clear 1.98#DiamondLeague #MonacoDL pic.twitter.com/CHfoSsISAI — World Athletics (@WorldAthletics) August 14, 2020

За попытками на высоте 1,95 метра вперед вышла Ярослава Магучих, преодолев их с первой попытки. Левченко сделала это с третьего раза. Именно это и стало решающим в итоговом распределении мест.

Обоим украинкам же покорилась высота 1,98. Но Магучих использовала меньшее количество попыток для этого, чем Левченко, поэтому вышла победительницей в этом противостоянии.

К сожалению, прыгнуть на высоту 2,01 девушкам не удалось.

Тройку лидеров замкнула Жаннелль Шепер из Сент-Люсии, она прыгнула на высоту 1,88, которая принесла ей бронзовую награду.

Призовая тройка:

Ярослава Магучих (Украина) – 1,98 м Юлия Левченко (Украина) – 1,98 м Жанель Шепер (Сент-Люсия) – 1,88 м

Поэтому украинки очень уверенно открыли международный летний сезон 2020.

Добавим, что в Магучих лучший результат – 2,04, благодаря которому девушка стала серебряным призером чемпионата мира в 2019 году. А лучший результат Левченко – 1,94 м в помещении и 2,01 м на открытом воздухе.