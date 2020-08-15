Легкоатлетка Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги, Левченко – вторая
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на первых соревнованиях после рестарта сезона. За первое место спортсменка боролась с другой украинкой Юлией Левченко.
В Монако состоялся первый этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике после восстановления сезона, пишет 24 канал.
Вот так: Юлия Левченко претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы
Украина в лидерах
Украинка Ярослава Магучих и Юлия Левченко считались главными фаворитками этих соревнований в прыжках в высоту. Наибольшую конкуренцию украинским девушкам должны были составить болгарка Мирела Демирева и британка Катарина Джонсон-Томпсон. Но в этот вечер обе остановились на высоте 1,84 метра.
За попытками на высоте 1,95 метра вперед вышла Ярослава Магучих, преодолев их с первой попытки. Левченко сделала это с третьего раза. Именно это и стало решающим в итоговом распределении мест.
Обоим украинкам же покорилась высота 1,98. Но Магучих использовала меньшее количество попыток для этого, чем Левченко, поэтому вышла победительницей в этом противостоянии.
К сожалению, прыгнуть на высоту 2,01 девушкам не удалось.
Тройку лидеров замкнула Жаннелль Шепер из Сент-Люсии, она прыгнула на высоту 1,88, которая принесла ей бронзовую награду.
Призовая тройка:
- Ярослава Магучих (Украина) – 1,98 м
- Юлия Левченко (Украина) – 1,98 м
- Жанель Шепер (Сент-Люсия) – 1,88 м
Поэтому украинки очень уверенно открыли международный летний сезон 2020.
Добавим, что в Магучих лучший результат – 2,04, благодаря которому девушка стала серебряным призером чемпионата мира в 2019 году. А лучший результат Левченко – 1,94 м в помещении и 2,01 м на открытом воздухе.