Две украинки – Ярослава Магучих и Юлия Левченко – разыграли победу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Они не оставили шансов соперницам в прыжках в высоту.

За неделю до этого Магучих и Левченко разыграли победу на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Тогда победу одержала Магучих. Обе спортсменки преодолели высоту в 1,98 метра, но Ярослава использовала для этого меньше попыток, пишет 24 канал.

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В Стокгольме обе украинки снова оставили позади остальных соперниц. Магучих и Левченко преодолели высоту в 1,98 метра (третья австралийка Никола МакДермотт остановилась на высоте 1,93 метра). Ярослава сделала это с первой попытки, а Левченко понадобилось три подхода.

После этого они начали брать высоту в 2 метра. Ее лишь с третьей попытки преодолела Магучих, а Левченко так и не смогла.

Впоследствии Ярослава пыталась взять высоту в 2,03 метра. Но три попытки оказались неудачными.