Українки відразу після відновлення змагань заполонили п'єдестал. Такі здобутки не зміг обійти осторонь американський легкоатлетичний журнал Track & Field, який визнав українку Марину Бех-Романчук найкращою стрибункою у висоту 2020-го року.

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Спортсменка здобула дві перемоги на етапах Діамантової ліги, які принесли успіх та відзнаку українці. У стрибках у висоту українським представницям теж майже не було рівних. Ярослава Магучіх та Юлія Левченко посіли другу та третю сходинки відповідно. Поступившись лише росіянці Марії Ласіцкене.