Українки відразу після відновлення змагань заполонили п'єдестал. Такі здобутки не зміг обійти осторонь американський легкоатлетичний журнал Track & Field, який визнав українку Марину Бех-Романчук найкращою стрибункою у висоту 2020-го року. Читайте також Феєрили на змагання в Європі: хто отримав звання найкращих легкоатлетів України Спортсменка здобула дві перемоги на етапах Діамантової ліги, які принесли успіх та відзнаку українці. У стрибках у висоту українським представницям теж майже не було рівних. Ярослава Магучіх та Юлія Левченко посіли другу та третю сходинки відповідно. Поступившись лише росіянці Марії Ласіцкене. Четверта представниця України в рейтингу Track & Field Аліна Шух посідає друге місце серед багатоборок, поступаючись лише австрійці Івоні Дадич. Як виступала Бех-Романчук на Діамантовій лізі "Золото" у свою скарбничку легкоатлетка поклала на Діамантовій лізі у Стокгольмі (Швеція). Бех-Романчук продемонструвала найкращий особистий результат сезону та у вирішальній спробі стрибнула на 6,85 метра. Бех-Романчук не залишила шансів конкуренткам на змаганнях зі стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги у Досі (Катар). Українка стрибнула на 6,91 метра. Цей результат став найкращим показником сезону. До особистого рекорду не вистарчило лише 2 сантиметрів. 25-річна легкоатлетка встановила його ще у 2016 році в Луцьку. Запекла боротьба Магучіх та Левченко Магучіх стала переможницею етапу Діамантової ліги у Монако. Найсильнішою конкуренткою для Магучіх була інша українка Юлія Левченко. Дівчата протягом сезону пліч-о-пліч йшли на усіх змаганнях. Магучіх використала меншу кількість спроб, ніж Левченко, тому вийшла переможницею у цьому протистоянні. Юлія була змушена радіти "сріблу". Також Ярослава піднялась на другу сходинку п'єдесталу на турнірі "Меморіал Ірени Шевінської" в Бидгощі. перемогу ж святкувала землячка Левченко. У Стокгольмі обидві українки знову залишили позаду інших суперниць. Магучіх та Левченко подолали висоту в 1,98 м. Ярослава зробила це з першої спроби, а Левченко знадобилося три підходи. Після цього вони почали брати висоту в 2 метри. Її лише з третьої спроби подолала Магучіх, а Левченко так і не змогла. На міжнародному турнірі Kamila Skolimowska Memorial Юлія здобула золоту медаль. А на змаганнях у Німеччині українкам знову не було рівних. Юлії Левченко вдалось здобути над Ярославою Магучіх другу в цьому сезоні перемогу, перевершивши Ярославу за кількістю спроб. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць. Обидві атлетки показали підсумковий результат 1,96 метра.