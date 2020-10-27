Украинские легкоатлеты показывают просто феноменальные результаты на первых соревнованиях после длительного перерыва, который был вызван коронавирусом. Больше всего отметили достижения Марины Бех-Романчук и Андрея Проценко, которые и стали лучшими легкоатлетами в сентябре.

ФЛАУ высоко оценил достижения легкоатлетов Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину, и Проценко. Андрей выступает под флагом Украины в прыжках в высоту.

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Интересно, что обоих спортсменов уже второй раз подряд признают лучшими легкоатлеткой и легкоатлетом месяца в Украине. На этот раз они стали лучшими в сентябре.

Как выступали лучшие легкоатлеты месяца на соревнованиях

Бех-Романчук не оставила шансов конкуренткам на соревнованиях по прыжкам в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Украинка прыгнула на 6,91 метра. Этот результат стал лучшим показателем сезона. До личного рекорда не хватило всего 2 сантиметров. 25-летняя легкоатлетка установила его еще в 2016 году в Луцке.

Эта победа не стала единственной для украинской спортсменки. Легкоатлетка оставила за спиной соперниц и на турнире в Берлине. Бех-Романчук завоевала золото соревнований с результатом 6,87 метра. Это лучший результат украинки в этом сезоне.

В сентябре Марина выиграла серебро на соревнованиях Golden Roof Challenge в австрийском Инсбруке и на турнире в Дессау.

Андрей Проценко забрал золото соревнований по прыжкам в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме (2,30 м) и чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (2,25 м). Украинец также установил национальный рекорд в рамках чемпионата мира по полумарафону.