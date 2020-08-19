Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко выиграла золотую медаль на турнире "Мемориал Ирены Шевинской" в Быдгоще.

Левченко смогла победить с результатом в 2 метра. Второй стала также украинка Ярослава Магучих – 1.97 м, пишет 24 канал.

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Левченко прервала победную серию Магучих

Магучих планку на высоте два метра не преодолела, а Левченко с третьей попытки с задачей справилась. Таким образом, Юлия остановила фантастическую победную серию Ярославы, которая с учетом зимнего сезона, насчитывала восемь стартов подряд.

Отметим, 14 августа на первом этапе Бриллиантовой лиги Левченко и Магучих прыгнули на 1.98 м, но первое место из-за меньшего количества попыток заняла Ярослава.

Уже 23 августа Левченко и Магучих представят Украину на втором этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.