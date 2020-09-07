Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко выиграла золотую медаль на международном турнире Kamila Skolimowska Memorial, который завершился в Польше.

Юлия Левченко показала первый результат – 1,92 м. К сожалению, она неудачно пыталась улучшить свой результат, причем во второй попытке (1,95 м) вообще пролетела под планкой, пишет 24 канал.

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Выступления других украинцев

Второе место заняла украинка Ирина Геращенко – 1,89 м. Это ее лучший результат в сезоне. Четвертый результат у Оксаны Окуневой (1,85 м).

В других дисциплинах на турнире в Хожуве украинцы не смогли занять призовые места. Екатерина Климюк финишировала пятой в беге на 400 метров, Анна Плотицина также заняла пятое место в беге на 100 метров с барьерами.

Украинец Михаил Кохан показал четвертый результат в метании молота (75,73 метра), уступив победителю Павлу Файдеку из Польши более чем 4 метра (79,81 метра).

Отметим, что на турнире также должна была выступить Ярослава Магучих, но победительница двух этапов Бриллиантовой лиги снялась.