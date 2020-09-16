Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту, одержала третью победу подряд на соревнованиях в новом сезоне. На этот раз украинке не было равных на турнире в Хорватии.

Юлия Левченко была единственной из украинок на турнире Continental Tou, который проходил в Загребе (Хорватия). Но этого хватило, чтобы одержать для Украины победу, информирует World Athletics.

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Украинкам снова нет равных

Главными соперницами на этом старте для Левченко в борьбе за победу должны были стать шведка Эрика Кинси и легкоатлетка из Австралии Никола Макдермотт. Обе прыгуньи брали в 2020 году планку на высоте 1.95 метра и выше, тогда как Левченко делит лучший результат сезона – 2.00 метра. Но такие прогнозы были ошибочными, соперницам не удалось навязать борьбу единственной украинке.

Сразу четырем легкоатлеткам удалось с первой попытки взять высоту 1.87 метра. В следующей попытке на высоте 1.90 покинула борьбу за награды словенка Лия Апостоловски, остальные трое атлеток с первой попытки взяли эту высоту.

Планка на высоте 1.93 метра стала решающей для определения призовых мест. Левченко удалось взять такую ​​высоту с первой попытки, а вот ее соперницы не сумели покорить данную высоты даже с трех попыток.

Левченко хотела попробовать покорить высоту 2 метра, но все три попытки украинуи были неудачными. Поэтому ее соперницы Кинси и Макдермотт разделили между собой второе место, обе спортсменки взяли высоту 1.90.

Лидерская тройка турнира

Юлия Левченко (Украина) – 1.93 м

Эрика Кинси (Швеция) – 1.90 м

Никола Макдермотт (Австралия) – 1.90 м

После турнира в Загребе Левченко летит в Италию, где уже в четверг, 17 сентября, выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Кроме нее там будет соревноваться также другая украинка Ярослава Магучих.

Выступления Левченко на прошлых турнирах