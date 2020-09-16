Золотой хет-трик: Левченко – победительница престижного турнира в Хорватии
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая специализируется на прыжках в высоту, одержала третью победу подряд на соревнованиях в новом сезоне. На этот раз украинке не было равных на турнире в Хорватии.
Юлия Левченко была единственной из украинок на турнире Continental Tou, который проходил в Загребе (Хорватия). Но этого хватило, чтобы одержать для Украины победу, информирует World Athletics.
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Украинкам снова нет равных
Главными соперницами на этом старте для Левченко в борьбе за победу должны были стать шведка Эрика Кинси и легкоатлетка из Австралии Никола Макдермотт. Обе прыгуньи брали в 2020 году планку на высоте 1.95 метра и выше, тогда как Левченко делит лучший результат сезона – 2.00 метра. Но такие прогнозы были ошибочными, соперницам не удалось навязать борьбу единственной украинке.
Сразу четырем легкоатлеткам удалось с первой попытки взять высоту 1.87 метра. В следующей попытке на высоте 1.90 покинула борьбу за награды словенка Лия Апостоловски, остальные трое атлеток с первой попытки взяли эту высоту.
Планка на высоте 1.93 метра стала решающей для определения призовых мест. Левченко удалось взять такую высоту с первой попытки, а вот ее соперницы не сумели покорить данную высоты даже с трех попыток.
Левченко хотела попробовать покорить высоту 2 метра, но все три попытки украинуи были неудачными. Поэтому ее соперницы Кинси и Макдермотт разделили между собой второе место, обе спортсменки взяли высоту 1.90.
Лидерская тройка турнира
- Юлия Левченко (Украина) – 1.93 м
- Эрика Кинси (Швеция) – 1.90 м
- Никола Макдермотт (Австралия) – 1.90 м
После турнира в Загребе Левченко летит в Италию, где уже в четверг, 17 сентября, выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме. Кроме нее там будет соревноваться также другая украинка Ярослава Магучих.
Выступления Левченко на прошлых турнирах
- Юлия Левченко добыла "серебро" на Бриллиантовые лиге в Монако, уступив лишь другой украинцы Ярославе Магучих.
- 22-летняя легкоатлетка выиграла золотую медаль на турнире "Мемориал Ірены Шевинской" в Быдгоще. Левченко смогла победить с результатом в 2 метра.
- В Стокгольме обе украинки снова оставили позади остальных соперниц. Магучих и Левченко преодолели высоту в 1,98 метра. После этого они начали брать высоту в 2 метра. Ее лишь с третьей попытки преодолела Магучих, а Левченко так и не смогла. Левченко получила в свою копилку еще одну серебряную награду.
- Левченко выиграла золотую медаль на международном турнире Kamila Skolimowska Memorial. Она показала первый результат – 1,92 м. К сожалению, она неудачно пыталась улучшить свой результат, причем во второй попытке (1,95 м) вообще пролетела под планкой.
- На турнире Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 в немецком Дассау украинкам снова не было равных. Юлии Левченко удалось одержать над Ярославой Магучих вторую в этом сезоне победу, превзойдя Ярославу по количеству попыток. Именно это и стало решающим в итоговом распределении мест. Обе атлетики показали итоговый результат 1,96 м.