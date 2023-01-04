По информации инсайдера, директор по футболу Шахтера Дарио Срна лично отправится в Лондон, чтобы встретиться с представителями Челси. Легендарный защитник "горняков" обсудит все детали потенциального перехода Михаила Мудрика в "синюю часть" столицы Великобритании.

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Встреча, которая может стать решающей

Встреча между сторонами должна пройти уже 5 января.

Челси включился в борьбу за левого вингера, которым так сильно интересуется Арсенал. СМИ сообщали, что "канониры" уже предприняли две попытки. Во время первой Шахтер отказал лондонскому клубу, а результат после второй попытки пока неизвестен.

Отметим, что второе предложение от Арсенала по Мудрику было на улучшенных условиях и составляла 70 миллионов евро, включая в эту сумму бонусы. Первое же предложение было в виде 40 миллионов плюс 20 миллионов бонусами. Такие цифры не понравились "горнякам", отказавшим потенциальному покупателю на Михаила.

Даже на фоне слухов об интересе от Челси, Арсенал не опускает рук подписать левого вингера сборной Украины.

Шахтер неоднократно сравнивал трансфер Мудрика со 100-миллионными переходами других футболистов, восходящих на звездный футбольный олимп. Вряд ли оба лондонских клуба готовы отдать такие космические деньги за 21-летнего украинца.

Важно! По данным Transfermarkt, стоимость Мудрика оценивается в 40 миллионов евро. Обновленная сумма сделала Михаила самым дорогим футболистом в истории УПЛ.

Отметим, что Арсенал продолжает борьбу за "золото" АПЛ-2022/2023. Команда Микеля Артеты с 44 очками идет первой после 19 туров. Челси же набрало 25 пунктов и идет только на 10 месте.

Два лондонских клуба претендуют на Мудрика