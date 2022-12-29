21-летний левый вингер может не примерить футболку "канониров" в зимнее трансферное окно. Шахтер блокирует предложения Арсенала. Клубы не могут договориться о финансовой части трансфера.

К теме Переговоры продолжаются: Шахтер отклонил первое предложение Арсенала по Мудрику

Палкин: Мы открыты для переговоров

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин кратко прокомментировал интерес лондонского клуба к Михаилу. Представитель "горняков" тонко намекнул, что переход Мудрика в Арсенал вообще находится под большим вопросом.

Переговоры продолжаются. Предложения мы получаем, но не те, кто хотел бы видеть у себя на столе. Сейчас, буквально через 5 минут, буду созваниваться с Арсеналом. Мы открыты для переговоров, готовы обменяться мнениями, цифрами. Договоримся – значит, договоримся. Нет – значит, в следующий раз,

– сказал Палкин.

Напомним, что у Мудрика есть действующий контракт с Шахтером до конца 2026 года.

Сага с переездом в Лондон продолжается