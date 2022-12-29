21-летний левый вингер может не примерить футболку "канониров" в зимнее трансферное окно. Шахтер блокирует предложения Арсенала. Клубы не могут договориться о финансовой части трансфера.
К теме Переговоры продолжаются: Шахтер отклонил первое предложение Арсенала по Мудрику
Палкин: Мы открыты для переговоров
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин кратко прокомментировал интерес лондонского клуба к Михаилу. Представитель "горняков" тонко намекнул, что переход Мудрика в Арсенал вообще находится под большим вопросом.
Переговоры продолжаются. Предложения мы получаем, но не те, кто хотел бы видеть у себя на столе. Сейчас, буквально через 5 минут, буду созваниваться с Арсеналом. Мы открыты для переговоров, готовы обменяться мнениями, цифрами. Договоримся – значит, договоримся. Нет – значит, в следующий раз,
– сказал Палкин.
Напомним, что у Мудрика есть действующий контракт с Шахтером до конца 2026 года.
Сага с переездом в Лондон продолжается
- Такие комментарии "горняков" могут изрядно огорчить самого Мудрика. Еще раньше в одном из интервью Михаил признавался, что будет расстроен, если его трансфер зимой сорвется. Сам левый вингер мечтает переехать играть в Арсенал, который изо всех сил пытается подписать украинца.
- Лондонский клуб сделал официальное предложение Шахтеру, на которую получил отказ от украинской команды 40 миллионов плюс 20 миллионов бонусами не устраивает руководство дончан, которое хочет выручить за своего лидера гораздо больше.
- По данным Transfermarkt, стоимость Мудрика составляет 40 миллионов евро. Это позволило стать Михаилу самым дорогим игроком в истории УПЛ.
- В Шахтере неоднократно сравнивали трансфер Мудрика со 100-миллионными переходами других звезд футбола.
- В прессе была информация, что Мудрик уже имеет определенные договоренности с "канонирами".
- Сам Мудрик интересно отреагировал на новость о первом предложении от Арсенала.