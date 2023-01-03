Сначала СМИ скрывали информацию о финансовой части предложения. Только отмечалось, что она лучше предыдущей, которая не понравилась Шахтеру. Напомним, что Арсенал предлагал "горнякам" 40 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусами.
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Арсенал улучшенные условия предложения
Журналист Бен Якобс утверждает, что "канониры" предложили украинскому клубу 70 миллионов евро, включая в эту сумму бонусы. В Арсенале уверены, что Шахтер продаст Мудрика за менее 100 миллионов, о которых так часто говорят в украинском клубе.
Ранее сообщалось, что Мудрик уже имеет определенные договоренности с лидером АПЛ и даже контактировал с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.
Мудрик может оказаться в Лондоне
- Михаила уже давно сватают в Арсенал, пристально следящий за левым вингером. "Канониры" хотят усилить свою команду еще до конца января 2023, ведь уверены, что клуб может оформить свое первое чемпионство с 2004 года.
- Мудрик может в этом помочь лондонскому клубу. Если футболист мечтает продолжить карьеру в Арсенале, договориться с Шахтером будет не так легко. "Горняки" хотят получить за своего питомца около 100 миллионов евро.
- Фанаты Арсенала уже взялись давать совет своему клубу по вопросу, как подписать Мудрика.
- Сам футболист отреагировал на информацию о его возможном переходе в лондонский клуб.
- Также в СМИ фигурировала информация о интерес к Мудрику со стороны Челси.
- Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин намекал, что трансфер Мудрика в Арсенал может сорваться, если "канониры" не предложат желаемую сумму.