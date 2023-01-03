Сначала СМИ скрывали информацию о финансовой части предложения. Только отмечалось, что она лучше предыдущей, которая не понравилась Шахтеру. Напомним, что Арсенал предлагал "горнякам" 40 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусами.

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Арсенал улучшенные условия предложения

Журналист Бен Якобс утверждает, что "канониры" предложили украинскому клубу 70 миллионов евро, включая в эту сумму бонусы. В Арсенале уверены, что Шахтер продаст Мудрика за менее 100 миллионов, о которых так часто говорят в украинском клубе.

Ранее сообщалось, что Мудрик уже имеет определенные договоренности с лидером АПЛ и даже контактировал с главным тренером "канониров" Микелем Артетой.

Важно! Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 40 миллионов евро. Такая сумма сделала Михаила самым дорогим игроком в истории УПЛ.

Мудрик может оказаться в Лондоне