21-летний футболист активно сватается в Арсенал. Сам Михаил тоже изъявил желание примерить футболку вожделенного клуба. Мудрик может стать вторым украинским в составе лондонского клуба, за который на левом фланге обороны уже выступает Александр Зинченко.

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Эпопея с трансфером продолжается

26 декабря появилась информация, что "канониры" сделали официальное предложение Шахтеру по Мудрику. Арсенал готов отдать за лидера "горняков" 40 миллионов евро плюс 20 миллионов в виде бонусов.

Пока неизвестно, устроит ли такая сумма донецкий клуб, неоднократно намекавший на космическую сумму, когда сравнивал Мудрика со 100-миллионными трансферами других футболистов.

Важно! Михаил Мудрик есть самым дорогим игроком в истории УПЛ. Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро. Левый вингер имеет действующий контракт с донецким клубом, рассчитанный до конца 2026 года. В сезоне 2022/2023 Мудрик отличился в футболке "горняков" провел 18 поединков, в которых забил 10 голов. Также отдал 8 ассистов на партнеров по команде.

Пока лондонский клуб ведет переговоры с агентом Михаила.

Левый вингер отреагировал на такие сведения ругательством под новостью в инстаграмме. Неизвестно, что имеет под собой подобие футболиста.

См. также Мудрик на своей странице в инстаграмме изложил стрис, в котором видно, что Михаил следил за матчем Арсенала против Вест Хэма, в котором возможный клуб украинца выиграл со счетом 3:1.



Мудрик следил за матчем Арсенал – Вест Хэм / Скриншот со сторис Михаила

Мудрик еще может одеть футболку Арсенала