21-летний футболист близок к переезду в Лондон. Проблема одна – договориться с Шахтером. Донецкий клуб отказывается отдать Мудрика меньше, чем 90 – 100 миллионов евро.
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Лондонцы не теряют надежд убедить Шахтер
Арсенал надеется, что ему все-таки удастся убедить горняков продать Михаила за меньшую сумму. Однако дончане неоднократно сравнивали левого вингера со 100-миллионными переходами других футболистов, восходящих на футбольный олимп.
"Канониры" же не готовы отдавать такие сумасшедшие деньги за украинца, но продолжают бороться за Мудрика. Арсенал уже получил один отказ от Шахтера, лондонцы предлагали за футболиста 40 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов.
Новое предложение будет близко к 60 миллионам евро. Интересно, удовлетворят ли такие деньги Шахтер, ведь эта сумма далека от той, которую хотят видеть горняки.
Санти Ауно сообщил, что Мудрик уже разговаривал с главным тренером Арсенала Микелем Артетой. Также вроде бы у Михаила есть определенные договоренности с лондонским клубом.
Реакция Мудрика, совет фаната и намеки от Шахтера
- Болельщики Арсенала уже даже взялись давать советы, как убедить украинский клуб отдать своего питомца.
- Михаил все чаще выставляет в своем инстаграмме сторис, где наблюдает за прямыми трансляциями матчей Арсенала. Также раньше футболист отреагировал на информацию о еще первом предложении лондонцев. Мудрик поставил ругательство под публикацией.
- Но Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин намекал, что трансфер в Арсенал может не состояться, если "канониры" не захотят отдать солидную сумму за Мудрика. В противном случае трансфера Михаила в Лондон не будет.