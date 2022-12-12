В Шахтере в очередной раз заговорили о стоимости трансфера Михаила Мудрика. По словам директора по футболу в донецком клубе Дарио Срны, за лидера команды придется выложить кругленькую сумму. "Горняки" снова вернулись к громким заявлениям о 100 миллионах. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на испанское издание Marca.

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Срна: Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большие деньги

Однако такие заявления разочаровывают не только соискателей футболиста сборной Украины, но и самого Мудрика.

Срна заверил, что президент команды Ринат Ахметов не отпустит Михаила за малые деньги. Шахтер снова прибег к сравнениям. На этот раз Срна сопоставил Мудрика с Джеком Грилишем, который в 2021 году сменил Астон Виллу на Манчестер Сити.

Тот, кто хочет подписать Мудрика должен заплатить большие деньги, иначе наш президент его не продаст. Джека Грилиша продали более чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже,

– сказал Срна.

Это уже далеко не первые слова Срны о солидных деньгах за трансфер Мудрика.

Интересно, что ранее в донецком клубе сравнивали переход Михаила со 100-миллионным трансфером Антони в Манчестер Юнайтед. Тогда эти слова шокировали всех, кроме Шахтера.

Важно! Недавно портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость Мудрика. Теперь Михаил стоит 40 миллионов евро, что позволило ему стать самым дорогим игроком в истории УПЛ. Добавим, что в первой части сезона-2022/2023 левый вингер отыграл за "горняков" 18 матчей, у которых отличился 10 голов и 8 результативных передач.

Раньше сам Михаил признавался , что будет расстроен, если не сменит клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Главным претендентом на Мудрика есть лондонский Арсенал, за который выступает Александр Зинченко. Не исключено, что скоро левый фланг "канониров" полностью станет украинским.