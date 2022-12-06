Футбольный портал Трансфермакт не только увеличил цену Мудрика, но и других игроков УПЛ. Также сайт успел снизить цену на некоторых игроков.

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Шахтер Донецк

Михаил Мудрик теперь самый дорогой игрок не только в УПЛ, но и всей Украины (поскольку цена самого дорогого Зинченко составляет 32 миллиона евро). Цена Михаила выросла на 25 миллионов евро, а в сумме составляет 40. Теперь Шахтер может удовлетворить свои аппетиты благодаря официальным данным.

Также и другие футболисты Шахтера получили апгрейды из-за хороших выступлений в Лиге Чемпионов. Трубину пририсовали 3 миллиона, теперь его стоимость 11 миллионов евро. Судакову доплюсовали 4,5 миллиона и теперь на его ценнике 6 миллионов евро. Бондаренко заслужил 2,5 миллиона евро своей ценой, которая теперь составляет 4 миллиона. Также еще и другие Шахтера незначительно, но прибавили в цене.

Динамо Киев

А вот второму в списке самых дорогих игроков УПЛ Виктору Цыганкову не повезло. По версии Трансфермакт он подешевел на 3 миллиона. Теперь его цена составляет 22 миллиона евро. Хотя это связывают с тем, что контракт вице-капитана Динамо с клубом скоро себя исчерпает летом 2023 года.

Также еще у двух украинцев "Динамо" уменьшились цифры на ценнике. Травмированный Николай Шапаренко (9 миллионов евро) и капитан "киевлян" Сергей Сидорчук подешевели на миллион, теперь их цена 9 и 4 миллиона евро соответственно.

А вот Виталий Буяльский, которого называют "лучиком надежды" в Динамо, миллион к своей стоимости прибавил, теперь он стоит 8 миллионов евро. У Георгия Бущана без изменений – 10 миллионов евро.

Днепр-1

Артем Довбик, являющийся одним звездным представителем СК Днепр-1, подорожал на 4 миллиона. Теперь он оценивается в 10 миллионов евро. По словам его агента, Довбика не продали бы меньше, чем за 8 миллионов. Теперь эти слова подтвердил и трансфермаркт. Также Пихаленок своей игрой заслужил подорожать, но только на 1,2 миллиона. В настоящее время его цена составляет 3 миллиона евро.

Кстати, стоимость Александра Зинченко по версии Трансфермаркт 32 миллиона евро, Виталия Миколенко – 22 миллиона евро, Руслана Малиновского – 18 миллионов евро, Романа Яремчука – 12 миллионов евро, а Андрея Лунина – 4 миллиона евро.