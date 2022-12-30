В донецком клубе неоднократно сравнивают трансфер Мудрика со 100-миллионными переходами других звезд футбола. Арсенал готов отдать за Михаила 40 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусами. Но такое предложение "горняки" уже отклонили.

К теме "Переговоры продолжаются": в Шахтере намекнули, что трансфер Мудрика в Арсенал может сорваться

Хитрая схема от болельщика Арсенала

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин намекнул, что трансфер левого вингера в Лондон может не состояться этой зимой, если Арсенал не поднимет сумму предложения.

Лондонцы серьезно настроены "добить" украинский клуб и уговорить их отдать талантливого футболиста. Один из болельщиков Арсенала ответил на инсайд от Фабрицио Романо, дав смешной совет клубу, как подписать Михаила.

Шахтер хочет 100 миллионов евро за Мудрика, когда их вся команда стоит 115 миллионов евро. Просто купите клуб, заберите оттуда Мудрика и снова продайте клуб за 50 миллионов евро. Проблема решена,

– предложил болельщик "канониров".

Важно! По данным Transfermarkt, стоимость Мудрика составляет как раз 40 миллионов евро, а целого Шахтера – 115,8 миллиона. Это позволило стать Михаилу самым дорогим игроком в истории УПЛ. Контракт левого вингера с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Интересно, чем закончится сага трансфера Мудрика в Арсенал.