Михаил Мудрик уже в 21 год может оказаться в одном из топ-чемпионатов Европы – Английской Премьер-лиге. Арсенал – главный претендент на трансфер Мудрика. Но Шахтер недоволен предложением "канониров" и даже отклонили одну.
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Арсенал будет иметь конкурента
Пока Арсенал готовит новое предложение на улучшенных условиях, в борьбу за Михаила может вступить другой лондонский клуб – Челси.
По информации телеграмм-канала, украинец вроде бы не прочь пополнить ряды Челси. Хотя раньше говорил, что его мечта является именно Арсенал, он будет расстроен, если трансфер в Лондон сорвется.
Если это не очередной фейк, то Мудрик по всей вероятности может примерить футболку "аристократов".
Челси с 24 очками идет на необычном для себя 9 месте. Арсенал же является лидером АПЛ после 18 туров, имея в своем активе 43 балла.
Переезд в Лондон может быть, но какой – синий или красный
- Арсенал уже давно претендует на Мудрика, тогда левый фланг "канониров" будет полностью украинским. В обороне на этом фланге играет Александр Зинченко.
- Первое предложение лондонцев Шахтер отклонил. Арсенал отдавал при Михаиле 40 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусами. Но "горняки", которые неоднократно сравнивали своего питомца со 100-миллионными трансферами, хотят больше денег за свой талант.
- В СМИ фигурируют новые цифры в 65 миллионов плюс 25 миллионов бонусами.
- Гендиректор Шахтера Сергей Палкин намекал, что трансфер в Арсенал может не состояться, если "канониры" предложат невыгодные условия перехода.