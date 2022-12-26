Инсайдер Николо Скира сообщил очередную информацию о переговорах между Арсеналом и Шахтера на счет трансфера Михаила Мудрика. Вроде бы сам футболист уже достиг определенных договоренностей с лондонским клубом.

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Арсенал близок к успешному трансферу

Хотя раньше этот же инсайдер сообщал в своем твиттере эти же слухи. Но они еще не стали реальностью. В СМИ даже фигурировала дата возможного приезда Мудрика в расположение "канониров" – 4 января. Поэтому поклонникам Мудрика нужно ждать только официальной информации от клубов.

Интересно, что Михаил делился в инстаграмме фотографиями отдыха в Дубае, где сейчас Арсенал проводит тренировочный сбор.

Другой инсайдер Фабрицио Романо процитировал слова главного тренера Арсенала Микеля Артета, прокомментировавшего трансферные планы клуба.

Мы хотим подписать игроков уже в начале января, как мы это сделали во время летнего окна. Мы не можем себе позволить приглашать не подходящего игрока. Нам не нужно тело для заполнения места, нам просто нужны игроки, которые делают команду лучше. В этом вопросе мы согласны со спортивным директором Эду и правлением,

– процитировал Романо в своем твиттере.

Согласится ли Шахтер на сумму меньше 100 миллионов

Ранее сообщалось, что Арсенал определился с предложением, которое получит Шахтер своим воспитанником. "Канониры" готовы выручить за левого вингера 60 – 65 миллионов евро, включая бонусы. Также лондонцы могут предложить "горнякам" процент от предстоящего трансфера Михаила в другую команду.

Хотя в Шахтере неоднократно говорили о 100 миллионах евро. Но Мудрик был в шоке от таких финансовых вкусов донецкого клуба.

Любопытно! По обновленным данным Transfermarkt, стоимость Мудрика составляет 40 миллионов евро Это позволило стать Михаилу самым дорогим игроком в истории УПЛ. Контракт левого вингера с донецким клубом рассчитан до конца 2026 года. В сезоне-2022/2023 Мудрик отличился в футболке "горняков" 10 голами в 18 поединках. Также отдал 8 ассистов на партнеров по команде.

Отметим, что также за Михаилом охотится другой английский клуб Ньюкасл. Но вряд ли Мудрик обратит внимание на сорок, если его хочет подписать лидер АПЛ.

Если трансфер состоится, то левый фланг Арсенала будет полностью украинизирован. Ранее футболку "канониров" примерял восстанавливающийся от повреждения Александр Зинченко.