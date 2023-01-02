Арсенал сделал улучшенное предложение Шахтеру по Мудрику

Лондонский Арсенал продолжает бороться за Михаила Мудрика. "Канониры" сделали улучшенное предложение Шахтеру.

21-летний футболист близок к переезду в Лондон. Проблема одна – договориться с Шахтером. Донецкий клуб отказывается отдать Мудрика меньше, чем 90 – 100 миллионов евро.

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Лондонцы не теряют надежд убедить Шахтер

Арсенал надеется, что ему все-таки удастся убедить горняков продать Михаила за меньшую сумму. Однако дончане неоднократно сравнивали левого вингера со 100-миллионными переходами других футболистов, восходящих на футбольный олимп.

"Канониры" же не готовы отдавать такие сумасшедшие деньги за украинца, но продолжают бороться за Мудрика. Арсенал уже получил один отказ от Шахтера, лондонцы предлагали за футболиста 40 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусов.

Новое предложение будет близко к 60 миллионам евро. Интересно, удовлетворят ли такие деньги Шахтер, ведь эта сумма далека от той, которую хотят видеть горняки.

Санти Ауно сообщил, что Мудрик уже разговаривал с главным тренером Арсенала Микелем Артетой. Также вроде бы у Михаила есть определенные договоренности с лондонским клубом.

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