Арсенал предлагал за Михаила Мудрика 55 миллионов фунтов и 20 миллионов фунтов бонусами. Шахтер же такая сумма не устраивает.

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Требования Шахтера

Стороны могут достигнуть соглашения, если "канониры" преподнесут предложенную сумму за Мудрика. "Горняки" настаивают на сумме в 85 миллионов фунтов. Не смотря на это, Арсенал еще держится за трансфер Мудрика. Между клубами из Донецка и Лондона продолжаются переговоры.

Отмечается, что желание Арсенала подписать Мудрика не связано с травмой Габриеля Жезуса. Главный тренер "канониров" Микель Артета еще летом искал усиление на фланге атаки. Арсенал пытался подписать Педро Нето из Вулверхэмптона, но сторонам не удалось договориться.

Недавно, Михаил Мудрик продемонстрировал свое интерес к лондонскому Арсеналу, просматривая матч команды. Букмекеры также не пропустили такое событие оценили шанс перехода Михаила в английский клуб.