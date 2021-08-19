Петраков во главе сборной Украины, сенсация от Динамо: топ-новости спорта 18 августа
Источник:24 канал
В среду, 18 августа, состоялось немало важных событий в мире спорта. О главных из них читайте в дайджесте Спорт 24.
Петраков – преемник Шевченко
Александр Петраков будет готовить сборную Украины к матчам отбора чемпионата мира-2022. Именно под его руководством команда будет готовиться к двум отборочным поединкам – 1 сентября против Казахстана и 4 сентября против действующих чемпионов мира французов.
Интересно Кто такой Александр Петраков – новый наставник сборной Украины по футболу
Первый день Петракова в сборной Украины: главное
- Александр Васильевич прокомментировал решение УАФ.
- Назначение поддержал Сергей Ребров, который был главным претендентом на кресло в сборной.
- Петраков в ближайшие дни определится с тренерским штабом и уже внес кадровые изменения в состав. Из резервного списка в основной перешел Евгений Макаренко. Также были довызваны Тарас Качараба и Даниил Сикан. А в резервный список попал Сергей Булеца.
- Команде на старте подготовки не помогут Роман Яремчук и Тарас Качараба, которые будут озвучены в матчах за свои клубы.
Поражение Свитолиной и скандал в победном матче Ястремской
Первой среди украинок на корт турнира WTA 1000 в Цинциннати вышла Даяна Ястремская. Соперницей нашей теннисистки была американка Кэти Макнэлли. В обеих партиях девушки доводили игру до тай-брейка, где сильнее была Даяна.
Вот так С*ка *б*ная, – соперница Ястремской выругалась на украинскую теннисистку после поражения
Скандал случился уже после матча. Макнэлли выступала при поддержке родных трибун. А вот Ястремская была сильно заряжена на победу, что даже позволила себе лишнее и вела себя довольно провокационно.
Она начала провоцировать зрителей на трибунах после победы. А когда дошла до сетки, то проигнорировала соперницу. Правда потом все-таки вернулась и пожала ей руку.
МакНелли такое поведение не слишком понравилось. Поэтому когда Ястремская развернулась, она назвала украинскую теннисистку "fucking bitch" (еб*ная с*ка).
Поведение Ястремской после матча: смотрите видео
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в 1/16 уступила немке Анджелик Кербер. Это фиаско стало вторым подряд для 26-летней одесситки в нынешней американской серии.
- Ранее теннисистка уступила в первом раунде Монреаля британке Иоганне Конти. А до этого выиграла "бронзу" Олимпийских игр-2020 в Токио.
- Матч в Цинциннати стал 15-й встречей Свитолиной и Кербер. До этого счет был 9: 5 в пользу украинки. Элина выиграла семь очных матчей подряд: она не проигрывала немке с 2016 года.
Стоит внимания С "бронзой" и положительными эмоциями: Магучих рассказала о дебютной Олимпиаде в Токио
Ингулец вырвал очки у Динамо
Киевский клуб неожиданно расписал выездную ничью с Ингульцом 1:1. Динамовцы до сих пор играют без Мирчи Луческу, который должен вернуться в команду уже в ближайшее время. У "Мистера" были проблемы со здоровьем.
Интересно, что футболисты столичного клуба голов не забивали. Оба результативных удара в активе хозяев. Шишка отметился автоголом и вывел "бело-синих" вперед. А уже через пять минут Ингулец неожиданно сравнял цифры на табло.
Динамо после четырех туров идет на втором месте, сенсационно уступая Десне. Черниговский клуб пока показывает 100-процентный показатель – 12 очков. На два меньше у динамовцев.