Ястремской пришлось играть против хозяйки турнира – Макнелли родилась в Цинциннати, поэтому трибуны на стадионе поддерживали именно ее.

Кроме того, сам матч выдался довольно напряженный. Ястремская победила в обоих сетах лишь на тай-брейках. При этом ей удалось отыграться. В первом сете она уступала 2:4, а во втором – 2:5.

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После игры Ястремская была слишком заведена. Она начала провоцировать зрителей на трибунах после победы. А когда дошла до сетки, то проигнорировала соперницу. Правда потом все-таки вернулась и пожала ей руку.

Макнелли такое поведение не слишком понравилось. Поэтому когда Ястремская развернулась, она назвала украинскую теннисистку "fucking bitch" (еб*ная с*ка).