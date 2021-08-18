Петраков перевел из резервного списка в число вызванных на сентябрьский сбор игроков полузащитника венгерского Фехервара Евгения Макаренко.

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30-летний Макаренко дополнил ранее объявленный состав. В целом Макаренко провел 14 матчей за национальную команду.

Сборная Украины начнет сбор 29 августа в Киеве. Первый официальный матч с Петраковым Украину ждет 1 сентября в Казахстане.

Расширенный список заявки сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все — Динамо Киев), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Тарас Качараба (Славия Прага, Чехия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все — Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер Донецк), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба — Ференцварош, Венгрия), Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (Днепр-1 Днепр), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Александр Петраков возглавил сборную Украины ночью 18 августа. Он будет исполнять обязанности главного тренера. Наставник "сине-желтых" сразу вызвал в команду Тараса Качарабу и Даниила Сикана.