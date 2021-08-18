"Каждая игра – финальная"

Перед Александром Петраков стоит сложная задача. Наставник возглавил сборную Украины прямо перед матчами отбора на чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Новый руководитель национальной команды отметил, что следующие 5 поединков будут как финальные.

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Это не клубный уровень, где можно где-то догнать. Каждая игра – финальная. Как чемпионат мира: вышел, выиграл – прошел дальше, нет – уехал. Все только так. Всех ребят знаю, как и они меня. Посмотрим. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы выйти на чемпионат мира в Катар,

– рассказал Александр Васильевич.

Кадровые изменения

Также новый коуч сборной заявил, что в основной список будут включены два футболиста – защитник Тарас Качараба, выступающий за чешскую Прагу, и Даниил Сикан – игрок Шахтера. А вот в резервный список будет заявлен футболист Зари Сергей Булеца, который также очень хорошо знаком наставнику по работе в сборной U-20.

Тренер признался, что плохо спит, но готов принять такой сложный вызов в национальной команде: "Сплю плохо – по 2 часа, просыпаюсь. Не знаю, что еще можно дальше говорить – сложно. Принял такое решение, но я умею держать удар".