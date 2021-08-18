Кэти Макнелли (США) – Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (6:7, 6:7)

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. В двух сетах украинке удалось пробиться во второй раунд. Даяне Ястремской удалось прервать серию из поражений, которая длилась все 4 матча.

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Даяна не имеет большого опыта выступлений на турнире в Цинциннати. Это для нее лишь второе участие в этих соревнованиях. Ранее украинка выступала там в 2019 году и выбыла во втором раунде.

Теннисистки должны были выйти раньше на корт, но в игру вмешалась погода. Дождь заставил организаторов отложить матч на несколько часов. Девушки показывали очень ровный теннис. Об этом свидетельствуют и два тай-брейка в двух сетах.

Ястремская была ближе к победе в первом сете, поведя в счете 5:6. Но американка с брейком перевела первую партию в тай-брейк. Украинка первой выиграла очко на своей подаче и не дала сопернице шанса, хотя Макнелли несколько раз вплотную приближалась к украинской теннисистке – 6:7.

Камбэк Ястремской

Вторая партия была еще более сложной для нашей землячки. Кэти повела в счете 5:2 и была в гейме от равного счета по сетам в игре. Однако украинка проявила характер и взяла три гейма подряд, два из которых были на своей подаче – 5:5.

Далее девушки взяли по одному гейму и снова перевели встречу в тай-брейк. Даяна уверенно взяла четыре мяча подряд, позволив американке выиграть лишь один розыгрыш и довела счет до разгромного – 1:7 В итоге – 6:7, победа Ястремской в партии и в матче.

Украинка шагает дальше в турнирной сетке. 18 августа Даяна сыграет свой второй матч. Ее ждет сложнейший матч против чемпионки Ролан Гаррос из Чехии Барборы Крейчиковой.