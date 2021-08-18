В УАФ будут ждать Реброва

УАФ до поздней ночи решала вопрос, кто будет главным тренером "сине-желтых". Почти до конца Сергей Ребров был одним из главных кандидатов на эту должность, но действующий контракт с клубом Аль-Айн помешал этому назначению.

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Тренировать сборную будет Александр Петраков. Такое назначение поддержал и Сергей Ребров. Об этом сообщил член исполкома УАФ, народный депутат Вадим Ивченко.

Также он намекнул в посте, что Петраков будет работать с национальной командой до тех пор, пока Ребров не покинет клуб из ОАЭ.

Ребров поддержал такое решение. Ждем, пока он уладит все отношения с нынешним клубом,

– заявил Ивченко.