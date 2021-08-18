После своего официального назначения 64-летний специалист довызвал в национальную команду еще двух новичков. Об этом Петраков рассказал в своем первом интервью после назначения.
К слову Официально: сборная Украины по футболу получила нового главного тренера
"Будут ли довызваны новые игроки в сборную? Тарас Качараба со Славии и Даниил Сикан из Шахтера уже включены в основной список, а в резерв я внес Сергея Булецу с луганской Зари", – заявил тренер.
Коротко об отставке Шевченко и выборе нового тренера сборной
- Контракт Андрея Шевченко должен был завершиться только в конце 2022, после окончания чемпионата мира в Катаре. Однако произошло неожиданное – 31 июля Шевченко сообщил, что прощается с национальной командой.
- В УАФ впоследствии эту информацию подтвердили. Главным кандидатом на пост стал Сергей Ребров, но помешал контракт с Аль-Айном.
- Среди кандидатов фигурировали также имена Мирона Маркевича и Александра Петракова. В итоге в УАФ остановились именно на последнем.