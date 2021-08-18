После своего официального назначения 64-летний специалист довызвал в национальную команду еще двух новичков. Об этом Петраков рассказал в своем первом интервью после назначения.

К слову Официально: сборная Украины по футболу получила нового главного тренера

"Будут ли довызваны новые игроки в сборную? Тарас Качараба со Славии и Даниил Сикан из Шахтера уже включены в основной список, а в резерв я внес Сергея Булецу с луганской Зари", – заявил тренер.

Первый матч сборная Украины под руководством нового тренера проведет уже в начале сентября. В первый день осени "сине-желтые" проведут очередную игру отбора на ЧМ-2022 против Казахстана, а уже 4 сентября на киевском НСК Олимпийский подопечные Александра Петракова примут действующих чемпионов мира – сборную Франции.

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