Элина Свитолина – Анжелика Кербер 1:2 (5:7, 6:2, 4:6)

Украинка проиграла бывшей первой ракетке мира и трехкратной чемпионке гранд-слэмов со счетом 5:7, 6:2, 4:6. Для этого ей понадобилось больше двух часов.

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Уступив в первой партии, Элина сумела уверенно выиграть вторую, но в третьем сете проиграла два гейма на своей подаче и ликвидировать отставание не сумела.

За матч украинка выполнила два эйса и сделала пять двойных ошибок. В проигранной первой партии взяла лишь 33% геймов на собственной подаче. Тогда у Свитолиной были проблемы на брейк-пойнтах: ей удалось отыграть лишь один (20%) и самой воспользоваться тремя из восьми.

Свитолина проиграла Кербер впервые за 5 лет

Это второе подряд поражение Свитолиной в нынешней американской серии. На прошлой неделе теннисистка уступила в первом раунде Монреаля британке Иоганне Конти. А до этого выиграла "бронзу" Олимпийских игр-2020 в Токио.

Матч в Цинциннати стал 15-й встречей Свитолиной и Кербер. До этого счет был 9:5 в пользу украинки. Элина выиграла семь очных матчей подряд: она не проигрывала немке с 2016 года.