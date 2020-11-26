Син Марадони потрапив у реанімацію: причина
У середу, 25 листопада, футбольний світ втратив легенду Дієго Марадону. Його син, який хворіє на коронавірус, дізнавшись звістку про смерть батька був терміново переведений у реанімацію.
Звістка про смерть легендарного аргентинця шокувала весь світ. Сумну новину про втрату батька 34-річний син гравця Дієго Сінагра дізнався від журналіста "жовтої преси", який звернувся до нього за коментарем. Про це написав представник ЗМІ Танкреді Палм'єрі у своєму твіттер-акаунті.
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Зараз син Марадони перебуває у лікарні, де лікується від коронавірусу. Після цієї новини його здоров'я різко погіршилось, тому медикам довелось перевести Дієго-молодшого до реанімації.
Що відомо про сина Марадони
Дієго Сінагра – позашлюбний син, який народився у Неаполі (Італія). Після його народження легенда футболу відмовлявся від малюка, але у 2003 році Дієго-молодший таки познайомився з власним батьком. А вже через чотири роки Марадона визнав його своїм сином.
Він добре приховував сина, для представників ЗМІ Марадона розповів про дитину аж у 2016 році. Сінагра пішов шляхом батька та став футболістом, був вихованцем "Наполі" та "Дженоа". Також виступав за юнацьку збірну Італії до 17 років. Доросла кар'єра його не вражає. Дієго-молодший грав у італійській Серії D та викликався за національну збірну країни з пляжного футболу.
Смерть Дієго Марадони: головне
30 жовтня наставник відсвяткував своє 60-річчя, а вже за три днів був госпіталізований у лікарню з крововиливом у мозку. Ексгравець був змушений перенести операцію через субдуральну гематому. Вже 11 листопада його виписали.
Після цього аргентинець поїхав у клініку для лікування від алкогольної залежності.
Вже через два тижні, 25 листопада, Марадона переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку в районі Сан-Андрес. Кілька машин швидкої допомоги під'їхали до будинку, щоб допомогти легенді футболу. Дієго госпіталізували у важкому стані. Але врятувати його не вдалося.
Футбольна спільнота шокована такою звісткою про смерть Марадони. Зірки спорту висловлюють щирі співчуття родині аргентинця.
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