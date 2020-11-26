У середу, 25 листопада, футбольний світ втратив легенду Дієго Марадону. Його син, який хворіє на коронавірус, дізнавшись звістку про смерть батька був терміново переведений у реанімацію.

Звістка про смерть легендарного аргентинця шокувала весь світ. Сумну новину про втрату батька 34-річний син гравця Дієго Сінагра дізнався від журналіста "жовтої преси", який звернувся до нього за коментарем. Про це написав представник ЗМІ Танкреді Палм'єрі у своєму твіттер-акаунті.

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Зараз син Марадони перебуває у лікарні, де лікується від коронавірусу. Після цієї новини його здоров'я різко погіршилось, тому медикам довелось перевести Дієго-молодшого до реанімації.

Diego Maradona junior, neapolitan son of Diego Maradona, is currently in intensive care due to covid.



And unfortunately a famous yellow tv anchor looked for him on the phone to get his reaction, and this is how Diego jr learned that he lost his dad.



Leave the boy in ‘peace’ — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 25, 2020

Що відомо про сина Марадони

Дієго Сінагра – позашлюбний син, який народився у Неаполі (Італія). Після його народження легенда футболу відмовлявся від малюка, але у 2003 році Дієго-молодший таки познайомився з власним батьком. А вже через чотири роки Марадона визнав його своїм сином.

Він добре приховував сина, для представників ЗМІ Марадона розповів про дитину аж у 2016 році. Сінагра пішов шляхом батька та став футболістом, був вихованцем "Наполі" та "Дженоа". Також виступав за юнацьку збірну Італії до 17 років. Доросла кар'єра його не вражає. Дієго-молодший грав у італійській Серії D та викликався за національну збірну країни з пляжного футболу.

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30 жовтня наставник відсвяткував своє 60-річчя, а вже за три днів був госпіталізований у лікарню з крововиливом у мозку. Ексгравець був змушений перенести операцію через субдуральну гематому. Вже 11 листопада його виписали.

Після цього аргентинець поїхав у клініку для лікування від алкогольної залежності.

Вже через два тижні, 25 листопада, Марадона переніс кардіореспіраторну зупинку у своєму будинку в районі Сан-Андрес. Кілька машин швидкої допомоги під'їхали до будинку, щоб допомогти легенді футболу. Дієго госпіталізували у важкому стані. Але врятувати його не вдалося.