Матіас Морлі, юрист футболіста Дієго Марадони, який відійшов у вічність 25 листопада, розкрив подробиці смерті легендарного гравця. Морлі вимагатиме розслідувати смерть Марадони, адже, за його словами, Дієго не надали належну допомогу.

Матіас Морлі піддав критиці лікарів, які повинні були наглядати за Марадоною. Про це повідомляє Infobae.

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Це злочинний ідіотизм

Юрист Марадони заявив, що його клієнт протягом 12 годин був позбавлений допомоги.

"Незрозуміло, що протягом дванадцяти годин мій друг не отримував уваги і залишався без нагляду з боку медичного персоналу, який повинен був цим займатися", – заявив Морлі.

Він також повідомив, що швидка їхала до Марадони пів години. Він наполягатиме, щоб справу про смерть Марадони розслідувати.

Швидка допомога їхала пів години. Це злочинний ідіотизм. Цей факт не слід випускати з уваги, і я попрошу розслідувати справу до кінця. Як казав мені Дієго: ти мій солдат, дій без жалю,

– заявив Морлі, пославшись на звіт про смерть прокуратури муніципалітету Сан-Ісідро.

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Життя легенди світового футболу обірвалося у середу, 25-го листопада. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність з кардіоміопатією – ураженням серцевого м'яза.

У підсумку у Марадони зупинилося серце. Легенді погіршало о 10 годині ранку. Медики протягом двох годин боролися за життя Дієго Марадони, після чого констатували смерть футбольної легенди.

На початку листопада Марадона потрапив до лікарні, де йому успішно зробили операцію на головному мозку.

В Аргентині через смерть Марадони оголосили триденну жалобу. 26 листопада з футболістом прощається весь спортивний світ.

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