Граффити, файеры и слезы: как фанаты "Наполи" чтят память Марадоны – фото, видео
В среду, 25 ноября, мир покинул легендарный футболист Диего Марадона. Болельщики "Наполи" чтят память аргентинца возле стадиона "Сан–Паоло" и известного граффити на одном из зданий в Неаполе.
Футбольное сообщество шокировало известие о смерти легендарного Диего Марадоны. Фанаты мгновенно собрались в разных частях мира. Болельщики в Неаполе, где аргентинец провел яркий период своей карьеры, собрались возле известного граффити игрока, чтобы почтить память легенды, пишет 24 канал.
Стоит увидеть Прощание с Диего Марадоной: онлайн-трансляция
Чествование Марадоны
Свечи, плакаты, футболки и флаги. С высоты птичьего полета территория превратилась в сплошное серо-белое полотно. Поклонники жгли файеры в знак уважения к легенде футбола.
Также люди заполонили и местность вокруг стадиона "Сан-Паоло". Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис уже предложил переименовать арену в честь аргентинца.
Марадона выступал в футболке "Наполи" в период с 1984/91 года. Вместе с командой становился двукратным чемпионом Италии. Поднимал над своей головой Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Кубка УЕФА (ныне – Лига Европы). В его активе 259 матчей за неаполитанцев, у которых он 115 раз огорчал вратарей соперников.
Что известно про смерть Диего Марадоны: главное
- 25 ноября перестало биться сердце легенды футбола Диего Марадоны. 30 октября аргентинец отпраздновал свое 60-летие. А уже через три дня его здоровье резко ухудшилось. Футболист попал в больницу с кровоизлиянием в мозге. Поэтому его ждала операция.
- Уже через несколько дней ему ничего не угрожало, поэтому врачи выписали Диего из клиники.
- Около 10 часов утра 25 ноября Марадона заявил, что плохо себя чувствует, поэтому медсестра, которая ухаживала за аргентинцем быстро вызвала скорую помощь.
- Медики два часа пытались спасти жизнь футбольной звезды, но все было бесполезно. Причина смерти-острая сердечная недостаточность у пациента с кардиомиопатией – поражением сердечной мышцы.
Легендарное граффити в Неаполе / Фото Associated Press
Татуировки Марадоны / Фото Associated Press
Портрет аргентинца / Фото Associated Press
Море свечей у граффити Марадоны / Фото Associated Press
Поделиться новостью