В среду, 25 ноября, мир покинул легендарный футболист Диего Марадона. Болельщики "Наполи" чтят память аргентинца возле стадиона "Сан–Паоло" и известного граффити на одном из зданий в Неаполе.

Футбольное сообщество шокировало известие о смерти легендарного Диего Марадоны. Фанаты мгновенно собрались в разных частях мира. Болельщики в Неаполе, где аргентинец провел яркий период своей карьеры, собрались возле известного граффити игрока, чтобы почтить память легенды, пишет 24 канал.

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Чествование Марадоны

Свечи, плакаты, футболки и флаги. С высоты птичьего полета территория превратилась в сплошное серо-белое полотно. Поклонники жгли файеры в знак уважения к легенде футбола.

Также люди заполонили и местность вокруг стадиона "Сан-Паоло". Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис уже предложил переименовать арену в честь аргентинца.

Марадона выступал в футболке "Наполи" в период с 1984/91 года. Вместе с командой становился двукратным чемпионом Италии. Поднимал над своей головой Кубок и Суперкубок страны, а также становился победителем Кубка УЕФА (ныне – Лига Европы). В его активе 259 матчей за неаполитанцев, у которых он 115 раз огорчал вратарей соперников.

Что известно про смерть Диего Марадоны: главное

25 ноября перестало биться сердце легенды футбола Диего Марадоны. 30 октября аргентинец отпраздновал свое 60-летие. А уже через три дня его здоровье резко ухудшилось. Футболист попал в больницу с кровоизлиянием в мозге. Поэтому его ждала операция.

Уже через несколько дней ему ничего не угрожало, поэтому врачи выписали Диего из клиники.

Около 10 часов утра 25 ноября Марадона заявил, что плохо себя чувствует, поэтому медсестра, которая ухаживала за аргентинцем быстро вызвала скорую помощь.

Медики два часа пытались спасти жизнь футбольной звезды, но все было бесполезно. Причина смерти-острая сердечная недостаточность у пациента с кардиомиопатией – поражением сердечной мышцы.

Des images de Napoli en direct pic.twitter.com/684TZyydps — SSC Napoli France (@NapoliCFrance) November 25, 2020



Легендарное граффити в Неаполе / Фото Associated Press



Татуировки Марадоны / Фото Associated Press



Портрет аргентинца / Фото Associated Press



Море свечей у граффити Марадоны / Фото Associated Press