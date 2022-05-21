Шевченко наградит ПСЖ чемпионским трофеем Лиги 1
Источник:сайт ПСЖ
В субботу, 21 мая, ПСЖ в последнем туре чемпионата Франции сыграет против Меца. После поединка парижанам вручат трофей чемпиона Лиги 1.
Вручит трофей чемпиону
Участие в награждении чемпионов Франции непосредственно примет бывший наставник и футболист сборной Украины Андрей Шевченко. Из рук украинского тренера капитан ПСЖ получит чемпионский трофей.
Читайте также На благотворительном аукционе разыграют раритетный бутс Андрея Шевченко
Доминик Рошто и Бернар Лама вручат награды лучшему бомбардиру и ассистенту сезона 2021/2022. На оба отличия претендует один из лидеров ПСЖ Килиан Мбаппе.
ПСЖ еще в конце апреля досрочно оформил чемпионство Франции. За тур до окончания сезона парижане идут первыми на расстоянии от ближайшего конкурента, которым является Монако, на 15 баллов – 83 очка против 68-ми у соперника.
Монако еще предстоит бороться за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Ему в "спину дышит" Марсель, который тоже имеет в своем активе 68 очков.К слову. Поединок 38 тура французской Лиги 1 ПСЖ – Мец состоится 21 мая. Стартовый свисток на "Парк де Пренс" раздастся в 22:00.
Шевченко помогает воевать против врага
- С 24 февраля Андрей Шевченко активно включился в волонтерскую работу. Наставник помогает не только гуманитаркой или финансово, но и информационно. Тренер раздает интервью европейским телеканалам, рассказывая всю правду о "русском мире".
- Бывший тренер сборной Украины сыграет в благотворительном матче, инициатором которого стал Самуэль Это'О, а также примет участие в матче сборной мира. Оба поединка будут носить благотворительный характер, где будут собирать средства на нужды Украины.
- Экстренер "сине-желтых" призывал к мировому сообществу, чтобы та отреагировала действиями на ужасы в заблокированном оккупантами Мариуполе.
- Шевченко встретился с мэром Милана Беппе Салой, где они обсудили тему украинских беженцев, приехавших в Италию.
- Наставник посетил благотворительный вечер, организованный посольством Украины в Великобритании.
- Дом обладателя "Золотого мяча" стал пристанищем для украинских переселенцев.
- Андрей Николаевич направил в родную страну партию медицинской помощи в размере 400 тысяч евро.