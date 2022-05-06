Шевченко о благотворительной акции посольства Украины в Великобритании
В пятницу, 5 мая, посольство Украины в Великобритании организовало акцию "Смелая Украина" по сбору средств для помощи Украине. Экс-тренера национальной команды пригласили посетить мероприятие.
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На мероприятии также присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, британец выразил свою речь в поддержку Украины.
Премьер-министр Борис Джонсон, который принял участие в мероприятии и произнес свою речь, чтобы поддержать Украину и продолжить сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы достичь победы в этой страшной войне, помочь Украине средствами и сделать все для победы и мира в Украине,
– отметил Шевченко.
Также украинский тренер призывает мир помогать Украине, чтобы приблизить победу.
Андрей Шевченко вернется на футбольное поле ради своей родины. Он сыграет в благотворительном матче в составе сборной мира.
Поединок между сборной мира и сборной Англии намечен на 12 июня. Матч состоится в Лондоне.
Полный текст публикации
5 мая 2022 года посольство Украины в Великобритании организовало акцию "Смелая Украина" по сбору средств для помощи Украине. Очень важно видеть поддержку нашей страны по всему миру. Хочу выразить большую благодарность посольству Украины за приглашение.
Премьер-министр Борис Джонсон, который принял участие в мероприятии и произнес свою речь, чтобы поддержать Украину и продолжить сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы достичь победы в этой страшной войне, помочь Украине средствами и сделать все для победы и мира в Украине.
Я хочу призвать всех, продолжать поддерживать Украину, ведь люди гибнут и страдают каждый день. Я искренне верю, что все действия приведут к Победе Украины и принесут мир и покой в нашу жизнь. Слава Украине!