Матч во благо украинцев

Весь цивилизованный мир стал на сторону Украины, мужественно воюющей против России. Исключением не стали звезды футбола.

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Легендарный бывший нападающий Барселоны Самуэль Это'О решил помочь украинским беженцам, которые из-за агрессии врага вынужденно покинули родные дома. Камерунец стал инициатором благотворительной встречи.

Известный в прошлом футболист соберет на поле стадиона "Сан-Сиро" легенд футбола. Участие в благотворительном матче также примет бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

К слову. Шевченко 12 июня сыграет за сборную мира в благотворительном поединке в поддержку Украины.

На футбольное поле должны выйти звезды футбола, среди которых даже Лионель Месси – Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие.

Следует отметить из этого списка Уэсли Снейдера. Нидерландец на родине был организатором матча, в котором собраны средства на нужды украинцев. Участие в этом матче принял бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко. Звездный Снейдер заверил, что сердце его полностью с народом Украины.

Шевченко не перестает помогать Украине