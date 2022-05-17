Матч во благо украинцев
Весь цивилизованный мир стал на сторону Украины, мужественно воюющей против России. Исключением не стали звезды футбола.
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Легендарный бывший нападающий Барселоны Самуэль Это'О решил помочь украинским беженцам, которые из-за агрессии врага вынужденно покинули родные дома. Камерунец стал инициатором благотворительной встречи.
Известный в прошлом футболист соберет на поле стадиона "Сан-Сиро" легенд футбола. Участие в благотворительном матче также примет бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
На футбольное поле должны выйти звезды футбола, среди которых даже Лионель Месси – Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие.
Следует отметить из этого списка Уэсли Снейдера. Нидерландец на родине был организатором матча, в котором собраны средства на нужды украинцев. Участие в этом матче принял бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко. Звездный Снейдер заверил, что сердце его полностью с народом Украины.
Шевченко не перестает помогать Украине
- Бывший наставник и футболист сборной Украины не перестает воевать против врагов на информационном пространстве. Андрей Шевченко активно дает интервью и часто во время них даже не сдерживает эмоции.
- Экс-тренер "сине-желтых" призывал к мировому сообществу, чтобы та отреагировала действиями на ужасы в заблокированном оккупантами Мариуполе.
- Еще раньше Шевченко встречался с мэром Милана Беппе Салой. Они обсудили тему приехавших в Италию украинских беженцев. Наставник посетил благотворительный вечер, организованный посольством Украины в Великобритании.
- Дом экс-футболиста стал пристанищем для украинских переселенцев.
- Недавно вождь направил в родную страну огромную партию медицинской помощи на сумму около 400 тысяч евро.
- Шевченко в своих соцсетях поздравил Kalush Orchestra с победой на Евровидении-2022. Украинская группа сразу после выступления призвала мир спасти Мариуполь и военных с завода "Азовсталь".