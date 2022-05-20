Уникальный розыгрыш
На этот раз о благотворительном аукционе сообщил Хмельницкий городской совет. В нем разыграют раритетный бутс с патриотическим дизайном, который принадлежал известному украинскому футболисту Андрею Шевченко.
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Лот предоставлен Музеем футбола города Хмельницкого (Александр Свидерский).
Стартовая цена – 1000 гривен. Начало аукциона – 19 мая на официальном сайте управления молодежи и спорта ХМР в сети фейсбук.
Чтобы присоединиться к аукциону, необходимо указать ставку за лот в комментарии к сообщению. Победителя определят 23 мая в 20:00 по самой высокой ставке.
Раритетная бутса Шевченко / Фото из фейсбука ХМР
Шевченко вернулся в Украину
- Бывший тренер национальной команды вернулся в родную страну. Шевченко стал первым амбасадором UNITED 24. Теперь его миссия – рассказывать миру о том, что происходит в Украине.
- Шевченко помогает Украине с первых дней полномасштабного вторжения России. В частности он помогал на информационном фронте. Бывший футболист общался с известными журналистами и рассказывал миру о преступлениях кафиров.
- Также экс-наставник "сине-желтых" помогал своей родине финансово. Он запустил инициативу по поддержке Украины – Play Your Part for Ukraine.
- Цель которой – собрать средства для помощи детям, женщинам и пожилым людям, которые убегают от войны.
- На этом его помощь не кончается. Украинский специалист наденет футбольную форму, чтобы приблизить победу Украины.
- 12 мая Шевченко сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины в составе сборной мира. Поединок состоится в Лондоне. Сам футболист отметил, что "никогда еще игра не была столь важной".
- Также легендарный футболист выйдет на поле в благотворительном поединке в Милане. В матче также сыграют другие звезды – Лионель Месси, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие звезды.