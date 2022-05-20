Уникальный розыгрыш

На этот раз о благотворительном аукционе сообщил Хмельницкий городской совет. В нем разыграют раритетный бутс с патриотическим дизайном, который принадлежал известному украинскому футболисту Андрею Шевченко.

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Лот предоставлен Музеем футбола города Хмельницкого (Александр Свидерский).

Стартовая цена – 1000 гривен. Начало аукциона – 19 мая на официальном сайте управления молодежи и спорта ХМР в сети фейсбук.

Чтобы присоединиться к аукциону, необходимо указать ставку за лот в комментарии к сообщению. Победителя определят 23 мая в 20:00 по самой высокой ставке.



Раритетная бутса Шевченко / Фото из фейсбука ХМР

Шевченко вернулся в Украину