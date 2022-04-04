Мощная помощь от Шевченко

45-летний украинский специалист подал документы, пригласив в Лондон украинские семьи, потерявшие свои дома над головой из-за нападения России. Андрей Шевченко даст крышу над головой сразу двум или трем семьям.

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В Великобритании, чтобы все оформить, нужно подготовить ряд документов и подождать. Поэтому я со своей стороны уже заполнил эти документы, я пригласил две семьи, скорее всего, завтра или послезавтра буду приглашать третью,

– сказал Шевченко.

"Готов принять у себя две семьи"

Бывший наставник сборной Украины рассказал о деталях согласования приезда семей в Лондон. Соответствующие представители будут определять семьи, которые переберутся в дом обладателя "Золотого мяча".

Я подал документы, что к этому времени готов принять у себя две семьи, потому что у меня две гостевые комнаты и по площади я могу это сделать. Я подаю документы, они рассматривают мои возможности и будут определяться, какие семьи мне отправлять,

– добавил украинский тренер.