Шевченко: Там просят только об одном – зеленые коридоры

Оккупанты превратили Мариуполя в одну большую развалину. К сожалению, в адском городе до сих пор находится немало мирных жителей, которые вынуждены уже 56 дней жить в подвалах и бомбоубежищах.

К теме Посол Украины в Англии, – жена Зинченко о важности Шевченко в войне против России

Андрей Шевченко выложил видео из блокадного Мариуполя. Наставник призвал мир помочь мариупольцам, которые не могут выбраться в безопасные места, ведь захватчики не разрешают открыть зеленые коридоры.

Футбольный тренер обратился к Международному сообществу и Всемирной организации помочь. Свой пост в инстаграмме наставник продублировал на двух языках – английском и украинском.

Отметим, что 20 апреля украинской стороне удалось договориться о зеленом коридоре из Мариуполя. Из города сможет выехать часть матерей с детьми и пожилые люди.

Видео из Мариуполя

Большая помощь Шевченко для родной страны

Полный текст публикации из инстаграммы Шевченко