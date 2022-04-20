Шевченко: Там просят только об одном – зеленые коридоры
Оккупанты превратили Мариуполя в одну большую развалину. К сожалению, в адском городе до сих пор находится немало мирных жителей, которые вынуждены уже 56 дней жить в подвалах и бомбоубежищах.
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Андрей Шевченко выложил видео из блокадного Мариуполя. Наставник призвал мир помочь мариупольцам, которые не могут выбраться в безопасные места, ведь захватчики не разрешают открыть зеленые коридоры.
Футбольный тренер обратился к Международному сообществу и Всемирной организации помочь. Свой пост в инстаграмме наставник продублировал на двух языках – английском и украинском.
Отметим, что 20 апреля украинской стороне удалось договориться о зеленом коридоре из Мариуполя. Из города сможет выехать часть матерей с детьми и пожилые люди.
Видео из Мариуполя
Большая помощь Шевченко для родной страны
- Недавно Шевченко встречался с мэром Милана Беппе Саллой. Стороны обсудили тему помощи украинским беженцам.
- Обладатель "Золотого мяча" принимает в собственном доме переселенцев, которые из-за войны покинули родные дома в Украине. Также экснаставник главной команды страны активно рассказывает иностранной прессе о подлинных реалиях войны в Украине.
- Шевченко хочет организовать в итальянском городе колл-центр, который будет помогать украинцам, которые ищут убежища, рабочее место или гуманитарную помощь.
Полный текст публикации из инстаграммы Шевченко