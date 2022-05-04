Возвращение легенды

Андрей Шевченко вернется на футбольное поле ради своей родины. Он сыграет в благотворительном матче в составе сборной мира.

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Поединок между сборной мира и сборной Англии намечен на 12 июня. Матч состоится в Лондоне.

Я вернулся. Еще никогда эта игра не была столь важной,
– сказал Шевченко в анонсе к матчу.

Легендарный футболист призывает своих болельщиков посетить благотворительный матч.

Издание inews.co.uk сообщает, что в команде украинца также сыграют Усэйн Болт, Патрис Эвра, Арсен Венгер,

Робби Кин и другие. За сборную Англии выйдут Гарри Невилл, Джейми Каррагер, Джо Коул, Харри Реднапп, Дэвид Симен и другие.

Видео анонса

Матч будет проводиться под эгидой ЮНИСЕФ в поддержку Украины.

Помощь Шевченко

  • Шевченко с первых дней полномасштабной войны помогает своим землякам. Он рассказывает о преступлениях оккупантов всему миру. В частности он борется на информационном фронте, а также помогает финансово.
  • Экс-наставник сборной Украины запустил инициативу по поддержке Украины – Play Your Part for Ukraine.
  • Цель которой – собрать средства для помощи детям, женщинам и пожилым людям, которые убегают от войны, ведь во многих городах нет пищи, воды и лекарств.
  • Шевченко ранее сообщал, что готов приютить в своем доме в Лондоне украинских беженцев.
  • Мама и сестра известно футболиста отказались уезжать из Украины. Они остались в Киевской области.
  • Ранее журналист Игорь Цыганик сообщал, что бывший наставник "сине-желтых" планирует вернуться в Украину в ближайшее время. Также о приезде на родину заговорил и Сергей Ребров.
  • Специалист неоднократно обращался к итальянским болельщикам. Он призывает их помогать его землякам.