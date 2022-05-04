Возвращение легенды

Андрей Шевченко вернется на футбольное поле ради своей родины. Он сыграет в благотворительном матче в составе сборной мира.

Дивіться также Милан вспомнил победный гол Шевченко, приведший к чемпионству: памятное видео

Поединок между сборной мира и сборной Англии намечен на 12 июня. Матч состоится в Лондоне.

Я вернулся. Еще никогда эта игра не была столь важной,

– сказал Шевченко в анонсе к матчу.

Легендарный футболист призывает своих болельщиков посетить благотворительный матч.

Издание inews.co.uk сообщает, что в команде украинца также сыграют Усэйн Болт, Патрис Эвра, Арсен Венгер,

Робби Кин и другие. За сборную Англии выйдут Гарри Невилл, Джейми Каррагер, Джо Коул, Харри Реднапп, Дэвид Симен и другие.

Видео анонса

Матч будет проводиться под эгидой ЮНИСЕФ в поддержку Украины.

Помощь Шевченко