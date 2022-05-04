Возвращение легенды
Андрей Шевченко вернется на футбольное поле ради своей родины. Он сыграет в благотворительном матче в составе сборной мира.
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Поединок между сборной мира и сборной Англии намечен на 12 июня. Матч состоится в Лондоне.
Я вернулся. Еще никогда эта игра не была столь важной,
– сказал Шевченко в анонсе к матчу.
Легендарный футболист призывает своих болельщиков посетить благотворительный матч.
Издание inews.co.uk сообщает, что в команде украинца также сыграют Усэйн Болт, Патрис Эвра, Арсен Венгер,
Робби Кин и другие. За сборную Англии выйдут Гарри Невилл, Джейми Каррагер, Джо Коул, Харри Реднапп, Дэвид Симен и другие.
Видео анонса
Матч будет проводиться под эгидой ЮНИСЕФ в поддержку Украины.
Помощь Шевченко
- Шевченко с первых дней полномасштабной войны помогает своим землякам. Он рассказывает о преступлениях оккупантов всему миру. В частности он борется на информационном фронте, а также помогает финансово.
- Экс-наставник сборной Украины запустил инициативу по поддержке Украины – Play Your Part for Ukraine.
- Цель которой – собрать средства для помощи детям, женщинам и пожилым людям, которые убегают от войны, ведь во многих городах нет пищи, воды и лекарств.
- Шевченко ранее сообщал, что готов приютить в своем доме в Лондоне украинских беженцев.
- Мама и сестра известно футболиста отказались уезжать из Украины. Они остались в Киевской области.
- Ранее журналист Игорь Цыганик сообщал, что бывший наставник "сине-желтых" планирует вернуться в Украину в ближайшее время. Также о приезде на родину заговорил и Сергей Ребров.
- Специалист неоднократно обращался к итальянским болельщикам. Он призывает их помогать его землякам.