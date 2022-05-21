Вручит трофей чемпиону

Участие в награждении чемпионов Франции непосредственно примет бывший наставник и футболист сборной Украины Андрей Шевченко. Из рук украинского тренера капитан ПСЖ получит чемпионский трофей.

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Доминик Рошто и Бернар Лама вручат награды лучшему бомбардиру и ассистенту сезона 2021/2022. На оба отличия претендует один из лидеров ПСЖ Килиан Мбаппе.

ПСЖ еще в конце апреля досрочно оформил чемпионство Франции. За тур до окончания сезона парижане идут первыми на расстоянии от ближайшего конкурента, которым является Монако, на 15 баллов – 83 очка против 68-ми у соперника.

Монако еще предстоит бороться за путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. Ему в "спину дышит" Марсель, который тоже имеет в своем активе 68 очков.

К слову. Поединок 38 тура французской Лиги 1 ПСЖ – Мец состоится 21 мая. Стартовый свисток на "Парк де Пренс" раздастся в 22:00.

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