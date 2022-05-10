Дал волю эмоциям

45-летний наставник был гостем прямого эфира на итальянском телеканале Mediaset. Андрей Шевченко уже не в первый раз дал волю эмоциям во время упоминания о войне в его родной стране, пишет 24 канал.

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Глаза Шевченко были заполнены слезами, после чего Андрей Николаевич сделал паузу, чтобы несколько сдержать эмоции. В тот момент на экране у студии было фото всей семьи футбольного специалиста.

Бывший футболист заверил, что в его голове возникало мнение о том, чтобы уйти на фронт. Но это решение было бы не лучшим. Шевченко приносит гораздо большую пользу Украине благодаря своим связям по всему миру.

Экстренер украинской сборной проводит встречи с влиятельными людьми, помогающими воевать на информационном пространстве против России, оказывать украинскому народу гуманитарную помощь и искать временное убежище для беженцев.

Пока я сосредоточен только на проектах помощи своей стране,

– признался Шевченко.

Шевченко заплакал в прямом эфире: смотрите видео

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