Вручить трофей чемпіону

Участь у нагородженні чемпіонів Франції безпосередньо візьме колишній наставник та футболіст збірної України Андрій Шевченко. З рук українського тренера капітан ПСЖ отримає чемпіонський трофей.

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Домінік Рошто та Бернар Лама вручать нагороди найкращому бомбардиру та асистенту сезону-2021/2022. На обидві відзнаки претендує один із лідерів ПСЖ Кіліан Мбаппе.

ПСЖ ще наприкінці квітня достроково оформив чемпіонство Франції. За тур до закінчення сезону парижани йдуть першими з відривом від найближчого конкурента, яким є Монако, на 15 балів – 83 очки проти 68-ми у суперника.

Монако ще мусить боротись за путівку у груповий раунд Ліги чемпіонів. Йому у "спину дихає" Марсель, який теж має у своєму активі 68 очок.

До слова. Поєдинок 38-го туру французької Ліги 1 ПСЖ – Мец відбудеться 21 травня. Стартовий свисток на "Парк де Пренс" пролунає о 22:00.

Шевченко допомагає воювати проти ворога