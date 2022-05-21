Вручить трофей чемпіону
Участь у нагородженні чемпіонів Франції безпосередньо візьме колишній наставник та футболіст збірної України Андрій Шевченко. З рук українського тренера капітан ПСЖ отримає чемпіонський трофей.
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Домінік Рошто та Бернар Лама вручать нагороди найкращому бомбардиру та асистенту сезону-2021/2022. На обидві відзнаки претендує один із лідерів ПСЖ Кіліан Мбаппе.
ПСЖ ще наприкінці квітня достроково оформив чемпіонство Франції. За тур до закінчення сезону парижани йдуть першими з відривом від найближчого конкурента, яким є Монако, на 15 балів – 83 очки проти 68-ми у суперника.
Монако ще мусить боротись за путівку у груповий раунд Ліги чемпіонів. Йому у "спину дихає" Марсель, який теж має у своєму активі 68 очок.
Шевченко допомагає воювати проти ворога
- З 24 лютого Андрій Шевченко активно включився у волонтерську роботу. Наставник допомагає не лише гуманітаркою чи фінансово, а й інформаційно. Тренер роздає інтерв'ю європейським телеканалам, розповідаючи усю правду про "русскій мір".
- Колишній тренер збірної України зіграє у благодійному матчі, ініціатором якого став Самуель Ето'О, а також візьме участь у матчі збірної світу. Обидва поєдинки матимуть благодійний характер, де збиратимуть кошти на потреби України.
- Екстренер "синьо-жовтих" робив заклик до світової спільноти, щоб та відреагувала діями на жахи у заблокованому окупантами Маріуполі.
- Шевченко мав зустріч із мером Мілана Беппе Салою, де вони обговорили тему українських біженців, які приїхали в Італію.
- Наставник відвідав благодійний вечір, який організувало посольство України у Великій Британії.
- Будинок володаря "Золотого м'яча" став прихистком для українських переселенців.
- Андрій Миколайович надіслав у рідну країну партію медичної допомоги у розмірі 400 тисяч євро.