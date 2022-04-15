Важная встреча в Италии
С первых дней войны Андрей Шевченко выразительно выразил свою патриотическую позицию и стал помогать Украине. Бывший наставник сборной постоянно контактирует с другим украинцем Александром Зинченко, выступающим за английский Манчестер Сити, чтобы решать логистические вопросы по отправке гуманитарного груза в Украину.
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На этот раз Шевченко встретился с мэром Миланом Беппе Салой. Стороны обсудили тему украинских беженцев.
Напомним, что обладатель "Золотого мяча" принимает в своем доме переселенцев, покинувших в Украине родные дома из-за войны против России. Также Андрей Николаевич активно рассказывает иностранной прессе о подлинных реалиях войны в Украине.
Шевченко хочет организовать в итальянском городе колл-центр, который будет помогать украинцам, которые ищут убежища, рабочее место или гуманитарную помощь.
Наставник сделал общие фото с Салой. В руках мужчины держали два флага, один из которых был "сине-желтым".
Шевченко с Салой / Фото с инстаграмма украинского тренера
Встреча Шевченко с мэром Милана / Фото с инстаграмма украинского наставника