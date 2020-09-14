Российский боксер Сергей Ковалев раскритиковал Теофимо Лопеса и его отца за словесные выпады в адрес украинца Василия Ломаченко. Ломаченко и Лопес 17-го октября встретятся в США и определят абсолютного чемпиона в легком весе.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Ковалев прокомментировал действия семьи Лопес в инстаграме. Соответствующий комментарий он оставил на странице своего менеджера Эгиса Климаса.

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Б*я, вот же будет интересно посмотреть, как Лопес и его отец будут кричать в один голос после поединка, что таким образом раскручивали бой,

– написал Ковалев.



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Что известно о словесных выпадах Лопесов

23-летний боксер и его отец и одновременно тренер Теофимо Лопес-старший уже почти год резко высказываются в адрес Василия Ломаченко.

Лопес-старший рассказывал, что Ломаченко понесет быстрое поражение в поединке против его сына Теофимо. Лопес-младший не оставит и шанса для украинца и положит его на ринг течение первых трех раундов.

Отец боксера уверен, что бой с украинским боксером будет проще, чем с Ричардом Комми. Тогда Лопес брутально нокаутировал соперника.

Теофимо Лопес назвал бой с Василием Ломаченко личным делом. Также он уверен в своей победе.

Американец позволил себе назвать Ломаченко "чертовой сук*й" и предположил, что украинец от отчаяния во время их боя нарушит правила и ударит ниже пояса.

Вместе с тем, Лопес обещает настолько сильно побить Ломаченко, что тот год не будет возвращаться на ринг.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Бой за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.

В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.