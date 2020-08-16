Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес продолжает подогревать интерес к поединку с Василием Ломаченко. Американец поделился ожиданиями от поединка с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC.

Теофимо Лопес назвал бой с Василием Ломаченко личным делом. Об этом сообщает ESPN.

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"Это всегда было личным. Но сейчас на мне лежит груз ответственности за многое, что делает этот бой экстраличным.

Вы увидите, как 23-летний парень становится неоспоримым чемпионом мира. Все очень просто", – сказал Лопес.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Боксеры должны были встретиться в мае 2020 года, но из-за карантина бой перенесли.

WBC объявила, что поединок пройдет в сентябре. Но промоутерская компания Top Rank заявила, что бой пройдет в октябре 2020 года.

По предварительной информации, бой запланирован на 17 октября. Боксеры вроде бы подписали контракт, хотя Лопес и требовал больший гонорар.

На кону поединка Ломаченко и непобедимого Лопеса будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.